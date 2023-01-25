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2 bin 242 Gıda İşletmesi Kontrol Altında

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında ilçede bulunan 2 bin 242 işletmeye gıda denetimi gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Ocak 2023 Çarşamba 18:29
2 bin 242 Gıda İşletmesi Kontrol Altında
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Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 2022 yılında 2 bin 242 adet gıda işletmesine denetim gerçekleştirdi. 2023 yılı itibariyle denetime devam eden Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde ilçede bulunan bir alışveriş merkezindeki restoranları ziyaret etti. Ekipler burada; işletme hijyeni, personel hijyeni, alet-ekipman hijyeni ve gıda hijyeni ile ilgili bir dizi denetim gerçekleştirdi. Herhangi bir sorunla karşılaşılmayan denetimde eksiklerle ilgili uyarılarda bulunuldu.
ERTUĞRUL ZİLAYAZ: “2023 YILINA DENETİMLE GİRİYORUZ”
Zeytinburnu Belediyesi’ne bağlı gıda mühendisi Ertuğrul Zilayaz, “Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü olarak bu denetimleri sürekli yapıyoruz. Bunlar bizim rutin denetimlerimiz. 2022 yılında Zeytinburnu’nda 2 bin 242 adet denetim gerçekleştirdik. 2023 yılına denetim ile giriyoruz. Denetimlerimiz aynı hızla devam ediyor. Denetimler esnasında öncelikli olarak işletme hijyenine bakıyoruz. Sonra personel hijyeni, kullanılan alet ve ekipmanın hijyeni, işletmenin altyapısına bakıyoruz. İşletmemizi bu kriterlere göre değerlendiriyoruz. Burada gayet başarılı bir işletmemizdeyiz. Her hangi bir sıkıntı göremedik.” dedi.
SİRET ALBAYRAK: “İŞLETMELERİN DOĞRU YÖNLENDİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”
Denetimi yapılan bir işletmenin sahibi Hasan Siret Albayrak, “Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından rutin olarak denetleniyoruz. Şimdiye kadar ciddi bir problem yaşamadık. Bir takım ufak tefek eksikliklerde sağ olsunlar bizi yönlendiriyorlar. Bu da bizim için çok iyi oluyor. Bizde gerekli önlemleri alıp, müşterilerimize kaliteli ve lezzetli yemek sunmaya çalışıyoruz. Doğru bilinen yanlışlar var. Bu eğitimle olabilecek bir durum. Ustalarımız gereken eğitimleri almış. Zeytinburnu Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü tarafından doğru yönlendiriliyor olmaktan son derece memnunuz.” diye konuştu.

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