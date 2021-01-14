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1.Kılıçarslan’ın Mezarı Diyarbakır Silvan’da Bulundu

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan ve büyüleyen Diyarbakır'ın ilçesi Silvan'da tarihi keşif...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2021 Perşembe 09:36
1.Kılıçarslan’ın Mezarı Diyarbakır Silvan’da Bulundu
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Mezarın Sırrı Çözüldü

Albat Dağı’nın eteğinde bulunan ve yöre halkı tarafından  Kaniya Navin ( Orta Çeşme) olarak anılan ve 90’ĺı yıllarda park hâline getirilen alanda bulunan türbede  yer alan mezarların kime  ait olduğu net olarak bilinmezse de, halk tarafından her zaman için büyük önem verilen , adaklar adanılan ve duaların hiçbir zaman eksik edilmediği kutsal mekanlar arasında yer alan türbe, yapılan araştırma sonucu bulunan mezarların kimlere ait olduğu nihayet tespit edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi  / Muhabir Remzi Tayuzak

Hummalı Çalışmanın Mutlu Sonu

Uzun zamandan beri araştırılan fakat bir türlü izine rastlanılmayan Anadolu Selçuklu Devleti sultanı Süleyman Şah’ın oğlu 1’nci Kılıçaslan’ın yerini bulmak  Dicle Üniversitesi ve Silvan Kaymakamlığı tarafından yapılan araştırmanın sonuna gelindi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bilinmesine rağmen bir türlü bulunmayan Kubbetü's-Sultan'ın mezarının tespiti yapılan çalışmayla nihai sonuca ulaşıldı. 

Dicle Üniversitesi bünyesinde oluşturulan 5 kişilik komisyon üyesi tarafından yapılan hummalı bir çalışma sonucunda 1’nci Kılıçarslan ve kızı  Saide Hanım’a ait olduğu tahmin edilen mezarlara ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra  türbenin yeniden inşa edileceğini ve ardından ziyarete açılacağını sahada çalışan personeller tarafından  belirtildi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.01.2021 10:42
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