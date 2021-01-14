1.Kılıçarslan’ın Mezarı Diyarbakır Silvan’da Bulundu

Mezarın Sırrı Çözüldü

Albat Dağı’nın eteğinde bulunan ve yöre halkı tarafından Kaniya Navin ( Orta Çeşme) olarak anılan ve 90’ĺı yıllarda park hâline getirilen alanda bulunan türbede yer alan mezarların kime ait olduğu net olarak bilinmezse de, halk tarafından her zaman için büyük önem verilen , adaklar adanılan ve duaların hiçbir zaman eksik edilmediği kutsal mekanlar arasında yer alan türbe, yapılan araştırma sonucu bulunan mezarların kimlere ait olduğu nihayet tespit edildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Muhabir Remzi Tayuzak

Hummalı Çalışmanın Mutlu Sonu

Uzun zamandan beri araştırılan fakat bir türlü izine rastlanılmayan Anadolu Selçuklu Devleti sultanı Süleyman Şah’ın oğlu 1’nci Kılıçaslan’ın yerini bulmak Dicle Üniversitesi ve Silvan Kaymakamlığı tarafından yapılan araştırmanın sonuna gelindi.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bilinmesine rağmen bir türlü bulunmayan Kubbetü's-Sultan'ın mezarının tespiti yapılan çalışmayla nihai sonuca ulaşıldı.

Dicle Üniversitesi bünyesinde oluşturulan 5 kişilik komisyon üyesi tarafından yapılan hummalı bir çalışma sonucunda 1’nci Kılıçarslan ve kızı Saide Hanım’a ait olduğu tahmin edilen mezarlara ulaşıldı.

Yapılan çalışmalar tamamlandıktan sonra türbenin yeniden inşa edileceğini ve ardından ziyarete açılacağını sahada çalışan personeller tarafından belirtildi.