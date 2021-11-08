17. Yöresel Günlerde Gazetemize Plaket

Zeytinburnu Belediyesi ve ilçedeki yöre derneklerinin desteğiyle bu sene 17’ncisi düzenlenen “Zeytinburnu Yöresel Günler” şöleni etkinlikleri Karadeniz gecesiyle final yaptı. 9 gün süren etkinlik boyunca, Anadolu’nun birçok bölgesi başta olmak üzere, Rumeli’den, Batı Trakya ve Türk Dünyası’ndan farklı kültürler 15 Temmuz Meydanı’na ev sahipliği yaptı.

“BÜYÜK ZEYTİNBURNU AİLESİ OLARAK, BİRLİKTE HUZUR İÇERİSİNDEYİZ”

Karadeniz Bölgesi’nin ev sahibi olduğu etkinliğin son gecesinde söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, konuşmasında; “Zeytinburnu 17. Yöresel Günler etkinliğinin bu akşam son gecesindeyiz. Hep Birlikte, muhabbetle ve huzurla geçen bu 9 günü tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde gösteren değerli büyük Zeytinburnu ailemize çok teşekkür ediyorum. Birlikte tekrarlarını yaşayacağımız nice etkinliklerimiz olsun.” ifadelerine yer verdi. Başkan Arısoy konuşmasının ardından, şölene katılım desteği veren tüm dernek başkanları ve yerel medya mensuplarına teşekkür plaketlerini takdim etti.

Gece, Karadeniz Bölgesi’nin sevilen grubu Koliva’nın sahne performansıyla son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)