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17. Yöresel Günlerde Gazetemize Plaket

9 gün boyunca ülkemizin ve Türk dünyasının zengin kültürünü bir çatı altında buluşturan Zeytinburnu 17. Yöresel Günler Şöleni, Karadeniz gecesiyle kapanışı yaptı. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bir kez daha büyük bir aile olduğumuzu, birlikte huzur ve muhabbet içinde yaşadığımızı tüm Türkiye’ye gösteren Zeytinburnulu hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2021 Pazartesi 11:33
17. Yöresel Günlerde Gazetemize Plaket
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Zeytinburnu Belediyesi ve ilçedeki yöre derneklerinin desteğiyle bu sene 17’ncisi düzenlenen “Zeytinburnu Yöresel Günler” şöleni etkinlikleri Karadeniz gecesiyle final yaptı. 9 gün süren etkinlik boyunca, Anadolu’nun birçok bölgesi başta olmak üzere, Rumeli’den, Batı Trakya ve Türk Dünyası’ndan farklı kültürler 15 Temmuz Meydanı’na ev sahipliği yaptı.

“BÜYÜK ZEYTİNBURNU AİLESİ OLARAK, BİRLİKTE HUZUR İÇERİSİNDEYİZ”

Karadeniz Bölgesi’nin ev sahibi olduğu etkinliğin son gecesinde söz alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, konuşmasında; “Zeytinburnu 17. Yöresel Günler etkinliğinin bu akşam son gecesindeyiz. Hep Birlikte, muhabbetle ve huzurla geçen bu 9 günü tüm Türkiye’ye örnek olacak şekilde gösteren değerli büyük Zeytinburnu ailemize çok teşekkür ediyorum. Birlikte tekrarlarını yaşayacağımız nice etkinliklerimiz olsun.” ifadelerine yer verdi. Başkan Arısoy konuşmasının ardından, şölene katılım desteği veren tüm dernek başkanları ve yerel medya mensuplarına teşekkür plaketlerini takdim etti. 

Gece, Karadeniz Bölgesi’nin sevilen grubu Koliva’nın sahne performansıyla son buldu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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