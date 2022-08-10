16’ncı Anadolu Buluşmaları 22 Ağustos’ta Başlıyor

Anadolu Federasyonu tarafından ilki 2006 yılında yapılan ve bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Anadolu Buluşmaları Sempozyumu, ‘Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya’ konusuyla 22-26 Ağustos tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam Eliz Otel’de gerçekleşecek. Sanatçı Hayri Tunç Güvenç tarafından müzik ziyafeti de verilecek program her gün sabah ve akşam olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenecek.

Hızlı ve büyük dönüşümlerin yaşandığı bir çağın eşiğindeyiz

2006 yılından beri düzenledikleri Anadolu Buluşmaları Sempozyumu ile ilgili bilgi veren Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir program ile ilgili şunları söyledi: “Bu sene 16’ncısını düzenleyeceğimiz Anadolu Buluşmaları Sempozyumu, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da eksiksiz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu senenin konusunu Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya olarak belirledik. Hızlı ve büyük dönüşümlerin yaşandığı bir çağın eşiğindeyiz. Günümüzde insan hayatı, yenilikçi teknolojilere giderek daha fazla bağımlı hale gelmekte ve dijital tabanlı teknolojik alanlar kaçınılmaz olmaktadır. Dijital çağ olarak da isimlendirilen bu çağı tanımlamanın ve tartışmanın birçok yararlı yolu olsa da varlığına dair açıklamalar hâlâ izaha muhtaçtır. Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya Sempozyumunda, bireylerin ve toplumların hayatını giderek daha çok belirlemeye başlayan dijital teknolojiyi kutsamadan veya reddetmeden, sadece bu yeni durumun doğası ve etkileri üzerine düşünmek ve sivil toplum kuruluşları için farkındalık oluşturacak yeni açılımlar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Önemli isimler konuşmacı olarak katılacak

Düzenlenecek sempozyuma Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Dijital Çağda Müslüman Kalmak gibi önemli kitapların yazarı Nazife Şişman, 500’ün üzerinde yayına sahip Prof. Dr. Erol Göka, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Marmara Eğitim Kurumları Kurucusu Hüseyin Şimşek, İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Akademisyen Prof. Dr. Ömer Çaha, eski Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Prof. Dr. Ali Bardakoğlu da konuşmacı olarak katılacak.

Anadolu Buluşmaları 5 gün sürecek

Beş gün sürecek Anadolu Buluşmaları Sempozyumu 22 Ağustos Pazartesi günü müzik dinletisiyle başlayacak ve ardından protokol konuşmalarının yapılacağı Açılış Oturumu gerçekleşecek. 16. Anadolu Buluşmaları hakkında detaylı bilgiler almak ve programa kaydolmak isteyenler anadolubulusmalari.org adresinden bilgi alabilir.

Anadolu Buluşmaları Sempozyumu program akışı şu şekilde:

22 AĞUSTOS PAZARTESİ

20.30-21.00 Hayri Tunç Güvenç ile müzik dinletisi

21.00-21.45 Açılış ve protokol konuşmaları

21.45-23.30 Bize Dair Düşünceler seminerinde Müslümanların Ahvali, Dünya Halleri konusu

23 AĞUSTOS SALI

10.00-10.45 Turgay Aldemir Açılış Semineri

11.00-12.45 Dijital çağı anlamak Konuşmacılar: Prof. Dr. Necmi Gürsakal

20.30-21.00 Hayri Tunç Güvenç ile müzik dinletisi

21.10-22.00 Dijital çağ ve alternatif yaklaşımlar Konuşmacı: Nazife Şişman

22.10-23.00 Teknomedyatik Dünyada Gençliğin Durumu ve Görevlerimiz Konuşmacı: Prof. Dr. Erol Göka

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

10.00-11.30 Dijital Çağda Sivil Toplum Kuruluşları İçin Gündemler Konuşmacı: Erol Yarar

11.45-12.35 Dijital Dünyada Yetkinlik Ve Kariyer Savaşları Konuşmacı: Hüseyin Şimşek

20.30-21.00 Hayri Tunç Güvenç ile müzik dinletisi

21.10-21.50 Dijital Çağda STK’ların Örgütlenmesi ve Yönetimi Konuşmacı: Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş

22.00-22.45 Dijital Çağda Sivil İnisiyatifin Geleceği Konuşmacı: Prof. Dr. Ömer Çaha

25 AĞUSTOS PERŞEMBE

10.00-12.30 Dijital Çağda Birey ve Toplum Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Görmez

20.00-20.45 Beynimizin Ekran Koruyucusu Yok Mu? Konuşmacı: Handan Kılıç

21.00-22.30 Çağla Yüzleşmek Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu

26 AĞUSTOS CUMA

10.00-12.00 Değerlendirme ve sonuç bildirisi