16’ncı Anadolu Buluşmaları 22 Ağustos’ta Başlıyor

Anadolu Federasyonu tarafından ilki 2006 yılında yapılan ve bu yıl 16’ncısı düzenlenecek olan Anadolu Buluşmaları Sempozyumu, ‘Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya’ konusuyla 22-26 Ağustos tarihleri arasında Ankara Kızılcahamam Eliz Otel’de gerçekleşecek. Sanatçı Hayri Tunç Güvenç tarafından müzik ziyafeti de verilecek program her gün sabah ve akşam olmak üzere iki oturum şeklinde düzenlenecek.
Hızlı ve büyük dönüşümlerin yaşandığı bir çağın eşiğindeyiz
2006 yılından beri düzenledikleri Anadolu Buluşmaları Sempozyumu ile ilgili bilgi veren Anadolu Federasyonu Başkanı Turgay Aldemir program ile ilgili şunları söyledi: “Bu sene 16’ncısını düzenleyeceğimiz Anadolu Buluşmaları Sempozyumu, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da eksiksiz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu senenin konusunu Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya olarak belirledik. Hızlı ve büyük dönüşümlerin yaşandığı bir çağın eşiğindeyiz. Günümüzde insan hayatı, yenilikçi teknolojilere giderek daha fazla bağımlı hale gelmekte ve dijital tabanlı teknolojik alanlar kaçınılmaz olmaktadır. Dijital çağ olarak da isimlendirilen bu çağı tanımlamanın ve tartışmanın birçok yararlı yolu olsa da varlığına dair açıklamalar hâlâ izaha muhtaçtır. Dijital Çağ ve Dönüşen Dünya Sempozyumunda, bireylerin ve toplumların hayatını giderek daha çok belirlemeye başlayan dijital teknolojiyi kutsamadan veya reddetmeden, sadece bu yeni durumun doğası ve etkileri üzerine düşünmek ve sivil toplum kuruluşları için farkındalık oluşturacak yeni açılımlar sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
Önemli isimler konuşmacı olarak katılacak
Düzenlenecek sempozyuma Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Gürsakal, Dijital Çağda Müslüman Kalmak gibi önemli kitapların yazarı Nazife Şişman, 500’ün üzerinde yayına sahip Prof. Dr. Erol Göka, MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Yarar, Marmara Eğitim Kurumları Kurucusu Hüseyin Şimşek, İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, Akademisyen Prof. Dr. Ömer Çaha, eski Diyanet İşleri Başkanları Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Prof. Dr. Ali Bardakoğlu da konuşmacı olarak katılacak.
Anadolu Buluşmaları 5 gün sürecek
Beş gün sürecek Anadolu Buluşmaları Sempozyumu 22 Ağustos Pazartesi günü müzik dinletisiyle başlayacak ve ardından protokol konuşmalarının yapılacağı Açılış Oturumu gerçekleşecek. 16. Anadolu Buluşmaları hakkında detaylı bilgiler almak ve programa kaydolmak isteyenler anadolubulusmalari.org adresinden bilgi alabilir.
Anadolu Buluşmaları Sempozyumu program akışı şu şekilde:
22 AĞUSTOS PAZARTESİ
20.30-21.00 Hayri Tunç Güvenç ile müzik dinletisi
21.00-21.45 Açılış ve protokol konuşmaları
21.45-23.30 Bize Dair Düşünceler seminerinde Müslümanların Ahvali, Dünya Halleri konusu
23 AĞUSTOS SALI
10.00-10.45 Turgay Aldemir Açılış Semineri
11.00-12.45 Dijital çağı anlamak Konuşmacılar: Prof. Dr. Necmi Gürsakal
20.30-21.00 Hayri Tunç Güvenç ile müzik dinletisi
21.10-22.00 Dijital çağ ve alternatif yaklaşımlar Konuşmacı: Nazife Şişman
22.10-23.00 Teknomedyatik Dünyada Gençliğin Durumu ve Görevlerimiz Konuşmacı: Prof. Dr. Erol Göka
24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA
10.00-11.30 Dijital Çağda Sivil Toplum Kuruluşları İçin Gündemler Konuşmacı: Erol Yarar
11.45-12.35 Dijital Dünyada Yetkinlik Ve Kariyer Savaşları Konuşmacı: Hüseyin Şimşek
20.30-21.00 Hayri Tunç Güvenç ile müzik dinletisi
21.10-21.50 Dijital Çağda STK’ların Örgütlenmesi ve Yönetimi Konuşmacı: Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş
22.00-22.45 Dijital Çağda Sivil İnisiyatifin Geleceği Konuşmacı: Prof. Dr. Ömer Çaha
25 AĞUSTOS PERŞEMBE
10.00-12.30 Dijital Çağda Birey ve Toplum Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet Görmez
20.00-20.45 Beynimizin Ekran Koruyucusu Yok Mu? Konuşmacı: Handan Kılıç
21.00-22.30 Çağla Yüzleşmek Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Bardakoğlu
26 AĞUSTOS CUMA
10.00-12.00 Değerlendirme ve sonuç bildirisi
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA