15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İBB ÖNÜNDE ANILDI

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren 251 şehit, İBB önünde anıldı. Anma töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir daha 15 Temmuz'u yaşamamak için demokrasiye, milletin birliğine ve bütünlüğüne, laikliğe, hukuka, liyakate ve kurumlar ve kanunlar ülkesi olmaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız. Her kurumda, her zeminde bu koşulları sağlamakla yükümlüyüz. Milletin iradesinin üstünde hiçbir güç olmayacağı inancıyla, hiçbir kişi ya da bir gruba ayrıcalık tanınmadan, görevimizi hep birlikte devletimizin her kurumunda en doğru şekilde yapmaya devam etmeliyiz ve edeceğiz” dedi.