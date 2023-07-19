15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Davut Alâ Paşa’nın Adı Zeytinburnu’nda Sokağa Verildi

Zeytinburnu Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında darbe girişiminin 7’nci yılında, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda yaşananların unutulmaması için Milli İrade Sergisi ve 15 Temmuz Gençliği panel programı düzenlendi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Programa, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala Paşa, muhtarlar, partilerin ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

DAVUT ALÂ SOKAĞI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Program öncesinde Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin hemen altındaki sokağa 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Alâ Paşa’nın adının verilmesi için bir tören düzenlendi. Buna göre; 05.10.2022 tarih 2022/74 sayılı ilçe meclis kararı ile onaylanan isimsiz yolların isimlendirilmesi kararı Zeytinburnu Belediyesi tarafından İBB Harita Müdürlüğü’ne 11.10.2022 tarih E.46099 sayılı yazı ile gönderildi.

İBB Meclisi Kararı 14.03.2023 tarihinde Karar No:171 ile uygun gördü. Karar neticesinde 15 metre genişliğinde yaklaşık 170 metre uzunluğundaki sokağın adı 15 Temmuz’da saat 19.45’de gerçekleştirilen tören ile Davut Alâ Sokağı olarak isimlendirildi.

ARISOY: DARBEYİ UNUTMAK BİZE YAKIŞMAZ

Ardından 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda Milli İrade isimli sergi açıldı. Sergi açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün 15 Temmuz zaferinin yedinci yıl dönümü. 7 yıl önce o gece FETÖ terör örgütünün kalkışmasına direnerek vatan, millet ve bayrak için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Şimdi bize düşen okyanusu geçtikten sonra derede boğulmamaktır. Darbeyi unutmak bize yakışmaz, bize düşen bu darbeyi hatırlamak, şehitleri hürmetle, minnetle anmak, gazilerimizi yad etmektir. Şu anda içtiğimiz suda, gördüğüm çiçekte her tarafta şehitlerimizin hakkı var.” dedi.

ALÂ: SİLAH ARKADAŞINA SİLAH SIKAN HAİNLERLE BERABER YAŞADIK

Gazi Tümgeneral Davut Ala Paşa ise “Yaşadığımız bu coğrafyanın yurt edinilmesinde bayrağımızın dalgalanmasında devletimizin yaşatılmasında canlarını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlik mertebesine ulaşan tüm insanlarımıza yüce Allahtan rahmet; kanlarını dökerek, uzuvlarını kaybederek kahramanlık timsali olarak yaşamlarına devam eden gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler vermesini diliyorum. Ülkemizin gerek iç gerekse dış mihraklardan temizlenmesi için ter döken tüm silah arkadaşlarım ve emniyet güçlerine de kazasız belasız görevler diliyorum.” diye konuştu.

Ala, “Benim için bu 15 Temmuz çok farklı ve anlamlı çünkü 2016’dan beri 15 Temmuz’u yaşadığım burada hiç anmamıştım. Bugün benim için 15 Temmuz’un başladığı yerdeyim. Zeytinburnu askeri lojmanlarında şimdi yerinde millet bahçesi yapılmış o gece yaşadıklarımı unutmam mümkün değil. Darbe teşebbüsünü o lojmanlarda öğrendim. O zaman 13 yaşında olan evladımı evde bırakıp, çatışmaya gittim.

Bu hainlerle aynı lojmanda oturduk. Silah arkadaşına silah sıkan hainlerle beraber yaşadık. Bu vatan ve millet için gerekirse kalan 9 parmağımı, canımı hediye etmeye daima hazırım. Bu naçiz zamanda ismimi şereflendirerek sokağa veren Ömer Başkanımıza da kendi ve ailem adına teşekkürlerimi arz ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Arısoy ve Alâ açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından beraberindekilerle sergiyi gezdi. Daha sonra panele geçildi. Panel öncesinde şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)