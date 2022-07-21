11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Açıklaması

Küresel iklim krizi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kendini göstermektedir. Sıradışı yağışlar ve hava

sıcaklıklarının yarattığı bazı sıkıntılar ülkemizin pek çok kentinde hissedilmektedir. Kuşkusuz, iklim değişikliğinin

içimizi en çok acıtan yanı ormanlarımızın yangınlara kurban gitmesi oluyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir

vatandaşı ormanlarımızın korunması ve riske atılmaması konusunda son derece dikkatli olmalı ve birlikte

hareket etmelidir. Geçen yıl yaşanan yangın felaketlerinin ardından, kadim kurumumuz THK’nın uçaklarının da

hazır edilişi ve yangın söndürmede kullanıldığını görmek biz belediye başkanlarını sevindirmiştir. Bu çalışmada

emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Türkiye’nin en etkin itfaiye gücüne sahip 11 belediyemizin,

nerede yangın olursa olsun, 7/24 göreve hazır olduğunu da kamuoyu ve ilgilileri ile paylaşırız.

Kısa süre önce Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı misyonlarla görüşmeleri izne bağlayan genelgesi de toplantımızda

değerlendirildi. Öncelikle bu genelgenin hukuka ve demokrasiye uygun bir genelge olmadığının altını çizeriz ve

genelgenin iptali konusunda hukuki girişimlerde bulunacağımızı beyan ederiz. Ayrıca bu yasaklama kararı ile

kamuoyuna açıklanması gereken bir husus da bulunmaktadır. Böyle bir kararın 2 tarafı vardır. Yabancı

misyonlar ile iletişimde kısıtlama getirilen kişi ve kurumlar. Böyle bir tebliğin tek taraflı yapılması, yani yabancı

misyonlara yapılmaması dikkat çekicidir ve teamüllere aykırıdır. Özellikle belediye başkanları nezdinde, bu

yasağın “şehir diplomasisi”, “kardeş kent ilişkileri”, “yatırım arayışları” ve “uluslararası işbirlikleri

oluşturulmasına” dair olumsuzlukları doğacaktır. Demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde bile akla

gelmeyen bu uygulamanın 2022 yılında hayata geçirilmesi, ülkemizin boynunu uluslararası arenada bükecek

bir ayıptır. Kıymetli ve köklü bir geleneğe sahip Türk Dışişleri’nin bu kararı yeniden gözden geçirmesi önem arz

etmektedir.

Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın geçmiş Kurban bayramlarını bir kez daha kutlar, ülkemizin çok daha güzel

günlere ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur