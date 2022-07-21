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11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Açıklaması

Türkiye tarihinin en ciddi ekonomik sıkıntılarının yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Hızla artmaya devam eden enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Artış kalemlerine bakıldığı zaman ilk sırada ulaştırma daha sonra da gıda ürünlerini görmekteyiz. Bu iki kalem de yerel yönetimlerin ana iş alanlarını oluşturmaktadır. Belediyelerimizin ürettiği ekmekten, enerji ve taşıma hizmetlerine kadar pek çok kalemde maliyet kalemleri artmaya devam eden döviz kuru, yanlış ekonomi politikaları ve dünya çapında yaşanan, başta tedarik sorunları olmak üzere, çeşitli nedenlerle yükselmeye devam etmektedir. Belediyelerimiz tüm imkanlarını kullanarak, karşı konulmaz bu artışlara karşı dursa da bu ekonomik gidişatın yarattığı tahribatın kaçınılmaz sonuçları ne yazık ki olacaktır. Buna rağmen, belediyelerimiz özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı, elinden geldiğince, korumaya devam edecektir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Temmuz 2022 Perşembe 10:50
11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ortak Açıklaması
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Küresel iklim krizi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kendini göstermektedir. Sıradışı yağışlar ve hava
sıcaklıklarının yarattığı bazı sıkıntılar ülkemizin pek çok kentinde hissedilmektedir. Kuşkusuz, iklim değişikliğinin
içimizi en çok acıtan yanı ormanlarımızın yangınlara kurban gitmesi oluyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin her bir
vatandaşı ormanlarımızın korunması ve riske atılmaması konusunda son derece dikkatli olmalı ve birlikte
hareket etmelidir. Geçen yıl yaşanan yangın felaketlerinin ardından, kadim kurumumuz THK’nın uçaklarının da
hazır edilişi ve yangın söndürmede kullanıldığını görmek biz belediye başkanlarını sevindirmiştir. Bu çalışmada
emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederiz. Türkiye’nin en etkin itfaiye gücüne sahip 11 belediyemizin,
nerede yangın olursa olsun, 7/24 göreve hazır olduğunu da kamuoyu ve ilgilileri ile paylaşırız.
Kısa süre önce Dışişleri Bakanlığı&#39;nın yabancı misyonlarla görüşmeleri izne bağlayan genelgesi de toplantımızda
değerlendirildi. Öncelikle bu genelgenin hukuka ve demokrasiye uygun bir genelge olmadığının altını çizeriz ve
genelgenin iptali konusunda hukuki girişimlerde bulunacağımızı beyan ederiz. Ayrıca bu yasaklama kararı ile
kamuoyuna açıklanması gereken bir husus da bulunmaktadır. Böyle bir kararın 2 tarafı vardır. Yabancı
misyonlar ile iletişimde kısıtlama getirilen kişi ve kurumlar. Böyle bir tebliğin tek taraflı yapılması, yani yabancı
misyonlara yapılmaması dikkat çekicidir ve teamüllere aykırıdır. Özellikle belediye başkanları nezdinde, bu
yasağın “şehir diplomasisi”, “kardeş kent ilişkileri”, “yatırım arayışları” ve “uluslararası işbirlikleri
oluşturulmasına” dair olumsuzlukları doğacaktır. Demokrasinin kesintiye uğradığı dönemlerde bile akla
gelmeyen bu uygulamanın 2022 yılında hayata geçirilmesi, ülkemizin boynunu uluslararası arenada bükecek
bir ayıptır. Kıymetli ve köklü bir geleneğe sahip Türk Dışişleri’nin bu kararı yeniden gözden geçirmesi önem arz
etmektedir.
Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın geçmiş Kurban bayramlarını bir kez daha kutlar, ülkemizin çok daha güzel
günlere ulaşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 21.07.2022 11:41
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