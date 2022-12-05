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11. Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası Kartal’da Gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi ve Briç Federasyonu işbirliğiyle Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası’nın 11’incisi düzenlendi. Çok sayıda briç severin katıldığı turnuvada sporcular dereceye girebilmek için mücadele etti. Dereceye girenler, kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Aralık 2022 Pazartesi 12:05
11. Atatürk’ü Anma Briç Turnuvası Kartal’da Gerçekleştirildi.
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Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Briç Federasyonu'nun birlikte organize ettiği turnuva, Kartal Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirildi. Turnuvanın açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra Briç Federasyonu Genel Başkanı Av. Yasemin Merçil, Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur, Başhakem Suat Öztürk, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda briç sever katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan turnuva boyunca briç oyuncuları kıyasıya mücadele etti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Briç sporuna destek veren Başkan Yüksel’e Teşekkür

Turnuvanın açılışında konuşan Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve briç sporuna verdiği önemden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Aytemur, “Kartal Belediyesi’nin briç sporuna verdiği destekten dolayı Başkan Gökhan Yüksel’e, Kartal’da briçin güzelliğini yaşattığı için, sosyal belediyecilik kapsamında Türkiye’de yerel yönetimlerin briçe olan desteği ve ilgisine öncülük ettiği için tüm briç severler ve kulübüm adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Briç Federasyonu Genel Başkanı Yasemin Merçil ise pandemiden dolayı 3 yıl ara verilen briç turnuvasının yeniden düzenlenmesinden ötürü mutlu olduklarını ifade ederek katkı ve desteklerinden dolayı Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Turnuvanın açılışında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel “Briç sporuna gönül veren ve İstanbul’un pek çok noktasından gelen katılımcılara teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptığımız için mutluyum. Bundan sonraki organizasyonlarda da yine birlikte olmak ümidiyle tüm sporculara başarılar diliyorum.” dedi.

4 ayrı grup ve 75 masa halinde toplam 300 oyuncunun katıldığı turnuvanın ödül töreninde oyuncular 5 farklı kategoride ödüllendirildi.

Turnuva sonunda dereceye giren sporculardan karışık birinciler Yusuf Sohtorik ve Yasemin Erengil’e kupalarını Kartal Briç Spor Kulübü Başkanı Cengiz Aytemur verdi. Kadın birinciler Ceyda Eryanık ve Aylin Güventaş kupalarını Kartal Briç Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Barış Dursun’dan alırken, genel sıralama üçüncüleri Taner Yıldız ve Metecan Kalaycı’ya kupalarını Kartal Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Arda Savaş takdim etti. Genel sıralama ikincileri Haluk Yönel ile Ertan Göktürk’e kupalarını Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Düzgün Çapar verirken, genel sıralama birincileri olan Mehmet Taban ve Hakan Özdoğru ise kupa ve ödüllerini Kartal Belediye Meclisi üyesi Umut Daştan’ın elinden aldı.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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