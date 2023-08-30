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101.Yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşku İle Kutlanıyor (VİDEOLU)

Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 7 Düvele karşı kazandığı muhteşem bir zafer olan 30 Ağustos zafer bayramı 101.yılında bütün yurtta KKTC.de ve dış temsilciliklerde kutlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:39
101.Yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşku İle Kutlanıyor (VİDEOLU)
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI RAHMETLE YAD EDİYORUZ 

Bundan tam 101 yıl önce bir ulusun ölüm kalım savaşı yapılıyordu. Emperyalist İngilizlerin Yunanlılara size yeniden büyük Bizans'ı kurduracağız diyerek kendi menfaatleri için Yunanlılara ülkemize saldırttı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburu - İstanbul 

Yunanlılara kandırdan İngizler size Megalo İdeanızı ani  büyük ideallerininize kavuşturmak için desteğimiz sizinledir diyerek Yunanlıların ülkemize pervasız bir şekilde saldırtarak bin yıllık Türk yurdunu işgal edip bizi burada çıkarmaya yeltendiler.

Büyük Taaruz İle Yunanlıları Denize döken Türk ordusu bu zafer ile emperyalistlere her ne kadar siz bize hasta adam deseniz de biz her zaman küllerimizden yeniden doğmasını biliriz diyen Türk ordusu tarihin en önemli savaşlarından birisini kazanmış olduk.

İşte bu kutlu zaferin 101.yıl dönümünde Zeytinburnu halkı ecdanını unutmayarak Mustafa Kemal  Atatürk'ün kaymakamlık binası önüdeki anıtına saygının bir ifadesi olan çelenk  sunumu yapıldı.

Çelenk sunumundan sonra kaymakam vekil,ganrizon komutanlığı temsilicsi ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Halk ile bayramlaşarak 30 Ağustos  zafer bayramını 101.yılında kutladılar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

Son Güncelleme: 30.08.2023 12:00
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