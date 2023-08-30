101.Yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşku İle Kutlanıyor (VİDEOLU)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI RAHMETLE YAD EDİYORUZ

Bundan tam 101 yıl önce bir ulusun ölüm kalım savaşı yapılıyordu. Emperyalist İngilizlerin Yunanlılara size yeniden büyük Bizans'ı kurduracağız diyerek kendi menfaatleri için Yunanlılara ülkemize saldırttı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Zeytinburu - İstanbul

Yunanlılara kandırdan İngizler size Megalo İdeanızı ani büyük ideallerininize kavuşturmak için desteğimiz sizinledir diyerek Yunanlıların ülkemize pervasız bir şekilde saldırtarak bin yıllık Türk yurdunu işgal edip bizi burada çıkarmaya yeltendiler.

Büyük Taaruz İle Yunanlıları Denize döken Türk ordusu bu zafer ile emperyalistlere her ne kadar siz bize hasta adam deseniz de biz her zaman küllerimizden yeniden doğmasını biliriz diyen Türk ordusu tarihin en önemli savaşlarından birisini kazanmış olduk.

İşte bu kutlu zaferin 101.yıl dönümünde Zeytinburnu halkı ecdanını unutmayarak Mustafa Kemal Atatürk'ün kaymakamlık binası önüdeki anıtına saygının bir ifadesi olan çelenk sunumu yapıldı.

Çelenk sunumundan sonra kaymakam vekil,ganrizon komutanlığı temsilicsi ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Halk ile bayramlaşarak 30 Ağustos zafer bayramını 101.yılında kutladılar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)