1000 Kız Öğrenciye Büyüt Hayallerini’ Bursu

SARAÇHANE / İSTANBUL

Kız çocuklarının eğitimlerine katkı sağlamak için Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğünü yaptığı ‘Büyüt Hayallerini’ projesi büyüyor. Geçen yıl 300 kız öğrenciye burs sağlayan ‘Büyüt Hayallerini’ projesi bu yıl bin kız öğrenciye ulaşmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl İstanbul Vakfı işbirliğinde ‘İlham Veren Adımlar’ kitabının satış geliriyle ortaokul, lise ve üniversitede okuyan 300 kız öğrenciye burs desteği sağlanmıştı. Proje kapsamında destekçilerin katkılarının artmasıyla birlikte bu yıl burs desteği sağlanacak öğrenci sayısının bin kişiye çıkarılması hedefleniyor. ‘Büyüt Hayallerini’ projesi burs desteği başvuruları 14-24 Eylül tarihleri arasında http://istanbulvakfi.istanbul adresinden yapılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





HAYALLERİNİN PEŞİNDEN GİDEN KIZLAR İÇİN

Yeni öğrenim yılında burs desteği sağlanacak kız öğrenci sayısının artmasından büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Dilek Kaya İmamoğlu şöyle konuştu: “İstanbul Vakfı ile yürüttüğümüz Büyüt Hayallerini projemizle birbirinden güç alan bir aile olma yolunda değerli bir başlangıç yaptık. Geçtiğimiz yıl 300 kız öğrenci eğitim bursu desteğimizden faydalandı. Bursiyerlerimizin ailemizin bir parçası olmasından ve bir araya geldiğimiz etkinliklerde her biriyle bağlarımızı güçlendirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yeni öğretim yılında ailemizi daha da genişletiyoruz. İlham Veren Adımlar kitabımızdan elde ettiğimiz gelir ve güzel yürekli destekçilerimizin yardımlarıyla eğitim bursu alacak öğrenci sayımızı artırıyor, İstanbul’da öğrenim gören 1000 kız öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Gençlerin hayalleri, hepimizin umudu… Bu hayalleri hep birlikte gerçekleştirebilmek, daha fazla öğrenciye ulaşabilmek için de herkesin desteğini bekliyoruz. Adil bir dünya için mücadele eden tüm değerli dostlarımıza gönülden teşekkür ediyorum.”

‘İLHAM VEREN ADIMLAR’ KİTABININ SATIŞI DEVAM EDİYOR

40 yazardan 40 ilham veren kadın hikâyelerinin toplandığı ‘İlham Veren Adımlar’ kitabı, kız öğrencilerinin eğitimine ve geleceğine umut oluyor. Halen satışı devam eden kitapta, Türkiye ve dünyada iz bırakmış kadınların hikâyeleri anlatılıyor. Satıştan elde edilen gelir de kız öğrencilerine burs olarak yansıyor. İstanbul Kitapçısı başta olmak üzere İstanbul’daki kitapçılardan temin edilebilen kitabı toplu almak ve projeye destek vermek isteyenler de info@istanbulvakfi.istanbul adresi üzerinden İstanbul Vakfı ile iletişime geçebiliyor.

İlham veren 40 kadın:

“Adalet Ağaoğlu, Afife Jale, Altın Mimir, Ayla Erduran, Azra Erhat, Bilge Olgaç, Çağla Büyükakçay, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Asena, Feryal Özel, Füreya Koral, Halet Çambel, İoanna Kuçuradi, Karsu, Leyla Gencer, Meriç Sümen, Mihri Müşfik, Mizgin Ay, Muazzez İlmiye Çığ, Nakiye Elgün, Nene Hatun, Nermin Abadan Unat, Neslihan Demir, Nezihe Muhittin, Nihal Yeğinobalı, Piyale Madra, Remziye Hisar, Sabiha Rıfat Gürayman, Sabiha Tansuğ, Safiye Ali, Samiye Cahid Morkaya, Satı Kadın, Semiha Es, Semra Çelik, Suna Kıraç, Sümeyye Boyacı, Süreyya Ağaoğlu, Şule Gürbüz, Türkan Saylan ve Yıldız Kenter”

Onların bu yolculuklarını; bilim, kültür, sanat, spor ve edebiyat dünyasından kaleme alan 40 yazar:

“Ayça Atikoğlu, Meltem Yılmazkaya, Nazlı Akçura, Evin İlyasoğlu, Gülten Dayıoğlu, Halil Ergün, Murat Ağca, Mine Kılıç, Ahmet Ümit, Güneç Kıyak, Ayşe Kulin, Gila Benmayor, Ayşen Özyeğin, Kubat, Serhan Bali, Suat Arıkan, Hüsamettin Koçan, Alp Ulagay, Kürşat Başar, Ömür Kurt, Pelin Batu, Nebil Özgentürk, Yiğiter Uluğ, Jale Özgentürk, Melda Davran, Kutlukhan Perker, Candan Erçetin, Ümit Boyner, Arzu Kaprol, Ercüment Cengiz, Pelin Özkan, Sunay Akın, Coşkun Aral, Erkan Özdilek, İpek Kıraç, Gökhan Çınar, Nasuh Mahruki, Murathan Mungan, Canan Tan ve Kandemir Konduk”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

