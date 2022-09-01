100. Yılda İlk Ultra Maraton Heyecanı Afyon’dan Başladı

Gelenekselleştirilerek her yıl gerçekleştirilmesi planlanan Zafer Ultra Maratonu, 30 Ağustos’ta Afyon Kocatepe Anıtı’ndan başladı. 295 kilometrelik Zafer Ultra Maratonu, Atalarımızın izinde Afyon Kocatepe’den İzmir’e aynı yoldan koşulacak. Kocatepe’nin akabinde Kütahya-Dumlupınar, Manisa-Salihli, Turgutlu ve İzmir- İnciraltı güzergahında devam edecek ve 4 Eylül’de İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’nda tamamlanacak olan Zafer Ultra Maratonu’nun 7.5 kilometre süren halk etabı Agah Efendi Şehitliği’nde tamamlandı.

zaman “bir” olmanın gücüne inanan Nef Vakfı, Büyük Zafer’in 100. yılında, Türk Milletinin “bir” olduğu ve Atalarımızın en çetin şartlarda yılmadan bağımsızlık hayalinin peşinden koştuğu mücadele yolunda, Zafer Ultra Maratonu’nu başlattı. Millî mücadele ruhundaki inancı, gücü ve azmi hatırlatmayı hedefleyen ve geleceğin sorumluluğunu taşıyan ultra maraton, Nef Vakfı aracılığı ile şehit ve gazi çocuklarının eğitimine de destek olacak.

Ultra Maratonu’nun başlangıcında düzenlenen törende konuşan Nef Pazarlamadan Sorumlu GMY’sı Burcu Yılmaz, bir ulusun yeniden doğuşunun ve zaferle sonuçlanan mücadelenin başladığı bu topraklarda olmanın çok büyük bir gurur olduğunu belirtti. Yılmaz, “Milletimizin özgürlük ve bağımsızlık yolundaki kararlılığını tüm dünyaya gösteren Büyük Taarruz ‘un 100. Yılı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız kutlu olsun. Aldığımız her nefesin kıymetinden ilham alarak kurduğumuz Nef Vakfı olarak; bu vatana ve geleceğimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Büyük Zaferin 100. yılı vesilesiyle düzenlediğimiz Zafer Ultra Maratonu’nda birlikte koşarak, aziz kahramanlarımızı selamlamak, onların gücünü, inancını, birlik ve beraberlik bilincini hatırlatmak ve yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

Bu sene ilk kez koşulan Zafer Ultra Maratonu 6 Gün Sürecek

6 gün sürecek ultra maraton boyunca koşucular rota üzerinde Sancaktar Mehmet’in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana’nın, Halime Çavuş’un, Çoban İsmail’in yolunda 100 yıl öncesinin milli mücadele azmini ve imkansızlıklarını temsil eden çadırlarda konaklayacaklar. Atalarımızın 100 yıl önce büyük imkansızlıklarla çıktıkları bu yolda, geçmişi yad etmek adına Büyük Taarruz ’da yenilen kuru ekmek, üzüm hoşafı ve mercimek çorbası da günün anısını yaşatmak için sunuldu.

4 Eylül Pazar günü İzmir Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek olan Zafer Ultra Maratonunun kapanışı da büyük bir coşkuyla gerçekleşecek. Saat 17.00’de tamamlanacak olan maratonun kapanışına Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile katılarak, sporculara madalyalarını taktim edecek.

Sanal koşu ile şehit ve gazi çocuklarına destek kampanyası

Büyük Taarruz ruhunu tüm Türkiye’ye yayacak etkinlikler dizisi içinde Zafer Sanal Koşusu da planlandı. Hedef, yaşadığı konum fark etmeksizin mümkün olduğunca fazla insanın ortak amacın bir parçası olmasını sağlamak. Dünyanın ve Türkiye’nin her yerinden kaydolarak, bulunduğunuz şehirde koşarak ya da yürüyerek destek vereceğiniz sanal koşudan toplanacak bağışlar şehit ve gazi çocuklarının eğitimlerine destek olarak bağışlanacak.

Nef Vakfı, 2016 yılından bugüne, sivil ve resmi ayırt etmeksizin, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla ulaştığı şehit ve gazi çocuklarına düzenli burs desteği sağlıyor. Destek sağlanan çocukların sayısının Zafer Ultra Maratonu katkısıyla artırılması amaçlanıyor.

Detaylı bilgi ve koşu kaydı için: https://www. zaferultramaratonu.com/

ZAFER ULTRA MARATONU MANİFESTOSU

Bu yol bir ulusun yeniden doğuşunun yolu

Bu yol mücadelenin yolu.

Bu yol, son nefesine kadar bayrağı düşürmeyen

Sancaktar Mehmet’in, cepheye mermi taşıyan Zehra Ana’nın,

Halime Çavuş’un, Çoban İsmail’in yolu.

Türk milletinin “bir” oluşunun yolu.

Bu yol her şeyini vatanına verenlerin yolu.

Bu yol, bir milletinin uyanışının yolu.

Bu yol zafer yolu.

Tam 100 yıl önce zafer yoluyla başladı her şey.

100 yıl sonra yine bu yolda,

Atatürk ve kahraman silah arkadaşları gibi biz de “bir” olalım

ve 84 milyon yürek bir arada Zafer Ultra Maratonu’nda

birlikte yürüyelim, birlikte koşalım.

Nef Vakfı Hakkında

Nef Vakfı, toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak, dokunduğu insanların hayatında fark ve farkındalık yaratmak amacıyla NEF çatısı altında çalışmalarına başladı. İnsanların dertleri ile dertlenmek, hayatlarına değer katabilmenin, yaptığını anlatmaktan ziyade eyleme geçirmeyi gerektirdiğini bilerek 2015 yılında vakıf kimliğine geçti ve bu yolda Nef Vakfı’na katılmak isteyen gönüllülerle buluşmaya başladı. Nef Vakfı’nda atılan her adım hep aynı düşünceyle atıldı: Verdiğimiz bizimdir, elimizde tuttuğumuz değil. Verdiğimiz kadar zenginiz, kazandığımız kadar değil. İlk günden bu yana insanların derdi ile dertlenen, hayallerine ve umutlarına ortak Nef Vakfı, insana ve topluma değer katmak, değişime ortak olmak, destek verene de alana da yeni bir hayatı fark ettirebilmek için çalışıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA