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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı Sütlüce'de,Esenyurt Belediyesi Erol Olçuk Kültür Merkezinde Kahvaltı ortamında basın mensuplarını ağırladı. Zeytinburnu Belediyesi şık bir gömlek ve kravat hediye etti. Ak Parti, CHP,İYİ PARTİ, ZEYDEF, güzel çiçekleri ile bizleri unutmadılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ocak 2023 Perşembe 15:20
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günümüzü Unutmadılar
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BİZZAT GELEN ,ARAYAN SOSYAL MEDYADA MESAJ İLE GÜNÜMÜZÜ KUTLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ
Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi "Biz İstanbul Times Medya Grubu olarak 6 Şubat 2008 yılından bu yana tam 15 yıldır her gün biraz daha iyi olmak adına çabalarımızı sürüdürüyoruz.Bugün 5 haber portalı,3 gazete ve 4 Youtube kanalını bünyesinde bulunduruan gubumuz her gün 750.000 bin kişiye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Özellikle İstanbul Times Tv Özel ve İstanbuyl Times Haber Youtube kanallarımızın 250 bin abonesi ve 125.000.000 kez izlenmesine ulaşması markamızı seçkin bir yere getiriyor.Yaz,kış,kar,çamur demeden zor şartlar altında sokak röportajlarımıza devam ediyoruz.
Bilindiği üzere 15 ay içinde ülkemiz 1 genel bir de yerel  seçim yaşayacak. Bu seçimde hem izlenmelerimiz hem de abonelerimiz katlanarak devem edecektir. Bugün Çalışan gazeteciler gününde bizleri unutmayan dostlarımız var ise verdiğimiz emeklere sayglarından dolayı günümüzü kutladıklarını bilmek de ayrı bir güzellik.
Gelen arayan,soran,mesaj yazan herkese teşekkü ederiz şeklinde konuşan Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner doğru haber için daha çok çalışacaız dedi.
Düzce Uluslararası Kardeşlik Hareketi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkerim Kaval Gönderdği  Çiçeğe Şu Notu İliştirmiş
Kamuoyunun hızlı, doğru, tarafsız haber alma hakkını temin eden basınımız vatandaşlarımızın adeta gözü, kulağı ve sesi olmaktadır. Tarafsız, ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışı; hukuk ve düşünce özgürlüğümüzün gelişimine çok önemli katkılar sağlamaktadır.
Medya; toplumsal bilincini artırmak ve güçlendirmek, kamu yararını her zaman ön planda tutmak açısındanda önemli bir görevi ifa etmektedir.
DÜZCE’mizin yerel basını da büyük bir sorumluluk bilinci ve özverili çalışmalarıyla şehrimizin ve bölgemizin sesi olmakla beraber, sosyal ve kültürel özelliklerini tanıtıp gelişimine her anlamda katkı sağlamaktadır.
Başta Düzce’mizde olmak üzere Özveriyle toplum adına görev alan, zorluklara rağmen mesleklerini en iyi şekilde icra etmeye gayret gösteren tüm basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
Ayrıca görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarına Allah’tan rahmet diliyor, bu vesileyle tüm basın çalışanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum."

GAZİANTEPLİ RAMAZAN USTA MEŞHUR TATLILARINDAN BİR KARIŞIM YAPARAK ÇAM SAKIZI   ÇOBAN ARMAĞANI YAPTI...

SAADET PARTİSİ ZEYTİNBURU İLÇE BAŞKANI LEVENT ÇOTUK VE YARDIMCILARI DA GÜNÜMÜZÜ KUTLADILAR..

 

Son Güncelleme: 12.01.2023 16:34
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