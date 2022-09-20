banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.276,52
ALTIN
982,53
DOLAR
18,32
STERLİN
20,96
EURO
18,31
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
Ümraniye Meydanına Ve İSPARK'ına Kavuştu
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon Liralık Buğday Tohumu, 4 Milyon TL’Lik Mazot Desteği
Son Dakika
İBB’ Den Çiftçiye 25 Milyon...
Özgür Karabat: "Bunun adı sosyal konut değil, rant projesi!" (HALK NE DEDİ VİDEO)
Son Dakika
Özgür Karabat:

10 Meydan 10 Ücretsiz Konser

Şehrin meydanlarını müzikle dolduran ‘İstanbul Kavuştayı’ geri dönüyor. Göksel’den Kaan Tangöze’ye, Simge’den Bedük’e toplam ücretsiz 10 konser, İstanbulluları müziğin ritminde buluşturuyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2022 Salı 11:44
10 Meydan 10 Ücretsiz Konser
banner171

Farklı tarzdan değerli sanatçıları İstanbullularla bir araya getiren ücretsiz konser serisi yeni sezonunu açıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ tarafından düzenlenen İstanbul Kavuştayı konser serisi, 22 Eylül'de Zeytinburnu Meydanı’ndaki Simge konseriyle başlıyor. İstanbul'un 10 farklı ilçesinde düzenlenecek konserlerin serisi kapsamında LVBEL C5, Güneş, Göksel, Ersay Üner, Kaan Tangöze, Perdenin Ardındakiler, Adamlar, Ozbi ve Bedük de hayranlarıyla buluşuyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Kartal'dan Esenyurt'a, Bağcılar'dan Sultanbeyli'ye kadar meydanları açık hava sahnesine dönüştürecek konserler 20.30 başlayacak. İstanbullular, birbirinden değerli isimleri dinlemenin keyfini çıkaracak.

İstanbul Kavuştayı Konser Takvimi:

22 Eylül Perşembe, Saat: 20.30 – Simge | Zeytinburnu Meydanı

23 Eylül Cuma, Saat: 20.30 – LVBEL C5 | Bağcılar Meydanı

24 Eylül Cumartesi, Saat: 20.30 – Güneş | Esenler Meydanı

25 Eylül Pazar, Saat: 20.30 – Göksel | Silivri Müjdat Gürsu Stadı Otoparkı

29 Eylül Perşembe, Saat: 20.30 – Ersay Üner | Kartal Meydanı

30 Eylül Cuma, Saat: 20.30 – Kaan Tangöze | Küçükçekmece - Fevzi Çakmak Meydanı

2 Ekim Pazar, Saat: 20.30 – Perdenin Ardındakiler | Çekmeköy Meydanı

7 Ekim Cuma, Saat: 20.30 – Adamlar | Ümraniye Meydanı

8 Ekim Cumartesi, Saat: 20.30 – Ozbi | Sultanbeyli Meydanı

15 Ekim Cumartesi, Saat: 20.30 – Bedük | Esenyurt Meydanı

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 20.09.2022 11:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbb, Elazığda’da Okul Temeli Attı
İbb, Elazığda’da Okul Temeli Attı
Endüstriyel Tesislerin Havasına Dikkat! Kimyasalların 700’den Fazlası Kanserojen Sınıfında
Endüstriyel Tesislerin Havasına Dikkat! Kimyasalların 700’den Fazlası Kanserojen Sınıfında
Fanuc’un Yeni Robotları Otomasyonun Geleceğine Değer Katıyor
Fanuc’un Yeni Robotları Otomasyonun Geleceğine Değer Katıyor
Acun Ilıcalı’nın Kaza Geçireceğini 9 Eylül’de Söylemişti Zeynep Dorri Jannat Acun Ilıcalı’Nın Kaza Geçireceğini Bildi Bir Öngörüsü Daha Gerçekleşti: Acun Ilıcalı Motor Kazası Yaptı
Acun Ilıcalı’nın Kaza Geçireceğini 9 Eylül’de Söylemişti Zeynep Dorri Jannat Acun Ilıcalı’Nın Kaza Geçireceğini Bildi Bir Öngörüsü Daha Gerçekleşti: Acun Ilıcalı Motor Kazası Yaptı
Kağıthane Belediyesi 20 Bin Öğrenciye Eğitim Yardımında Bulundu
Kağıthane Belediyesi 20 Bin Öğrenciye Eğitim Yardımında Bulundu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169