10 Eylül Dünya İlk Yardım Günü

Trafikte, evde, iş yerlerinde ve okullarda her gün şahit olduğumuz onlarca irili, ufaklı kaza meydana gelebiliyor. Ölümlü kazaların %25’i en güvenli yer saydığımız evlerimizde gerçekleşiyor. Düşme ve çarpmalar, kesikler, kırıklar, kanama, yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, suda boğulma, zehirlenme, yanıklar, elektrik çarpması ve ateşli silah yaralanmaları gibi kaza ve acil durumlarda ilk yardım bilmek ise hayat kurtarıyor.

Ölüm ve Yaralanma Riskine Karşı En Güçlü Bireysel Koz: “İlk Yardım”

Günlük yaşamımızda karşılaştığımız kazalarda uzmanların müdahalesinden önce sorunun ilerlemesini önleyici ilk yardım müdahaleleri hayat kurtarabiliyor. Solunum veya kalp atımı durduktan sonra, 5. dakikadan itibaren kalıcı beyin hasarı başlıyor. Profesyonel yardım gelene kadar yapılan doğru ilk yardım sayesinde sağ kalım ve beyin fonksiyonlarının etkilenmemesi, önemli ölçüde artıyor. Heimlich Manevrası, kırığı sabitleme, yanıklara buz uygulamama, vücuda batan cismi sargı beziyle sabitleme, yara temizliği ve pansumanı, kanamalarda kol ve bacakları vücut seviyesinin üstünde tutma, elektrik çarpmalarında kalın tahta sopa kullanımı gibi basit ancak etkili müdahalelerle her birey birer kahraman olabilir.

Kızılay İlk Yardım Kahramanları Yetiştiriyor

“Sen de yaşam boyu ilk yardım öğren” teması kapsamında her evde bir ilk yardımcı olması hedefine adım adım ilerleyen, eğitim ve seminer programlarını arttırarak devam ettiren Kızılay, 28 ilde 35 İlk Yardım Eğitim Merkezi ile toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ediyor.

Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi el kitabı ile animasyonlar geliştiren Türk Kızılay, bugüne kadar 236 bin 999 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 587 bin 702 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. Daha çok ilk yardım kahramanı yetiştirmek için çalışan Kızılay, ilk yardım eğitim merkezlerinin sayısını da arttırmayı hedefliyor.

Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği içerisinde ilkokul öğrencilerinden başlayarak toplumun her kesimine ilk yardım öğretebilecek içerikler ve yayınlar hazırlıyor ve paydaş kuruluşların kullanımına sunuyor. İçeriklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.