Zafer Bayramı'nın 100. Yılı Eyüpsultan'da Coşkuyla Kutlandı

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Kemerburgaz Alkuzu At Çiftliği’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Binicilik Parkur Yarışları yapıldı.

Yıldız, genç, genç yetişkin ve yetişkin olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışmalara Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’le birlikte, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Muharrem Levent Türkmen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

GENÇ BİNİCİLERE MADALYALARINI BAŞKAN DENİZ KÖKEN VERDİ

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı parkur yarışlarında Sırık Parkur, Teşvik Yarışması, Alkuzu Binicilik Kupası ve Eyüpsultan Belediyesi Zafer Kupası yarışları gerçekleştirildi. Yarışların ilki olan Sırık Parkuru’na katılan genç binicilere madalyalarını Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara takdim etti.

"İKİNCİ YÜZYILDA DAHA BÜYÜK İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Madalya töreni öncesi tüm vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutlayan Başkan Deniz Köken yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bundan tam 100 yıl önce elde avuçta hiçbir şey yok ama bir azim, birliktelik bugünlere getirdi. Bugün on on beş yaşında olan yarışmacılarımızla yeni bir çağa başlıyoruz. Bir sonraki sene Cumhuriyetin 100. yılı. O yüzden bu gençlerin bu bayramları bu şekilde kutluyor olması gelecek için umut vaad ediyor. Siz velileri, spor kulüplerini tebrik ediyorum. Bu çocuklarla biraz daha fazla ilgilenilirse bilimde, tıpta, sporda ikinci yüzyılda daha büyük işler yapacağımıza inanıyorum"

KUPALARINI TÖRENLE ALDILAR

Sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süren yarışlarda Eyüpsultan Belediyesi Zafer Kupası’nı 90 cm’de Yeni Binicilerde Chykarla isimli atıyla Deniz Aktan, Yetişkin Binicilerde ise Bulağna isimli atıyla Ezgi Özenç kazandı. Eyüpsultan Belediyesi Zafer Kupası 105 cm’de ise kazananlar Yeni Binicilerde Famous isimli atıyla Lara Aral, Genç Binicilerde ise Urion isimli atıyla Lara Aral oldu.

Yarışlarda dereceye giren binicilere kupalarını ve kurdelelerini Eyüpsultan Belediyesi Başkan yardımcıları Ali Rıza Yavuz, İsmail Uysal ve Muhammet Çakır verdi. Kupa töreni sonrası tüm yarışmacılar aileleriyle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

SEFO’DAN ZAFER BAYRAMI’NDA MUHTEŞEM KONSER

Eyüpsultan Belediyesi’nin Zafer Bayramı’nın 100. yılı kutlamaları akşam saatlerinde de devam etti.

Ünlü rapçi Sefo, muhteşem konseriyle unutulmaz bir gece yaşattı. Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nin önünde düzenlenen konserde 50 bin Eyüpsultanlı, Sefo’nun sevilen şarkılarına eşlik edip doyasıya eğlendi.

Muhteşem bir atmosferin yaşandığı bu unutulmaz geceninin mimarı Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, sanatçıya sahnede çiçek vererek, teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA