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Yeşilpınar Bölge Parkı’nda, Koşu ve Yürüyüş Parkuru Hizmete Açıldı

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Aralık 2020 Perşembe 09:41
Yeşilpınar Bölge Parkı’nda, Koşu ve Yürüyüş Parkuru Hizmete Açıldı
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Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Eyüpsultan Belediyesi, Başkan Deniz Köken yönetiminde 18 ayda 17 parkı hizmete açarken var olan parklarda ise yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Yeşilpınar Bölge Parkı’nın zemin kaplamalarını, spor ve oyun gruplarını yenileyip, oturma gruplarının ise tamirat, onarım, boyama gibi işlemlerini yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri son olarak parkın koşu ve yürüyüş parkurunu da tamamlayarak halkın hizmetine açtı.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda,  513 metre uzunluğundaki  tartan zemin kaplama koşu ve yürüyüş parkurunu kısa sürede tamamladı.

Sağlıklı yaşam tutkunları için daha şimdiden cazibe merkezi olacak Yeşilpınar Bölge Parkı’nda vatandaşlar, açık havada yürüyüş ve spor yapmanın keyfini doyasıya yaşayabilecekler.

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