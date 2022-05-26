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Üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında Eyüpsultan’da anıldı

Türk edebiyat tarihinde Baki’den sonra ikinci “Sultanu’ş Şuara” unvanına sahip üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında kabri başında dualarla yâd edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 09:02
Üstad Necip Fazıl Kısakürek, vefatının 39. yılında Eyüpsultan’da anıldı
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kısakürek'in Eyüpsultan Mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma etkinliğine, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdür İrfan Çalışan, Kısakürek'in torunu Emrah Kısakürek, dernek, vakıf, STK temsilciler ve sevenleri katıldı.

BÜYÜK ÜSTADIN SEVENLERİ, KABRİ BAŞINDA BULUŞTU

Kur’an-ı Kerim Tilavetinin de yapıldığı anma töreninde İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, büyük üstadı rahmet ve minnetle anarak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Şüphesiz onu edebi, siyasi, sosyal ve kültürel felsefesi hepimiz tarafından bilinmekte ve takip edilmekte. Bugün önemli olan ona karşı milletimizin göstermiş olduğu vefasıdır. Vefada hayat vardır, vefa hayattır, unutmak ihanettir, gaflettir, ölmektir. İnsanları anmanın faydası onlara bir rahmet vesilesi olmakla birlikte daha çok kendimizi hatırlamaktır. Kendimize ve geçmişimize saygımızın geleceğe karşı yürüyüşümüzün bir ifadesidir. Milletler sadece geleceğiyle değil, geçmişiyle de var olduğu kadar anlamlıdır. Aziz üstadımızda bize geçmişimizi hatırlatan, zamanımızı yaşatan ve geleceğimizi müjdeleyen bir hikmeyet sanatçısıdır, bir fikir insanıdır. Onu öne çıkaran en önemli özelliği yaşadığı zaman diliminde ihmal edilen, yok sayılan bir kültür dünyasını yeniden ayağa kaldırmak ve geleceğe doğru hazırlamaktır. Rahmet ve şükranla anıyorum.”

ŞAİR, YAZAR VE MÜTEFEKKİR NECİP FAZIL KISAKÜREK’İ “ÜSTAD’A BESTELER” KONSERİYLE ANDIK

Üstad Necip Fazıl Kısakürek için bir anma programı da Eyüpsultan Belediyesi tarafından Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla gerçekleştirilen program, müzisyen Mehmet Kemiksiz’in “Üstad’a Besteler” isimli konseriyle başladı.

Konserde Mehmet Kemiksiz, Necip Fazıl Kısakürek şiirlerinden bestelediği eserleri seslendirdi. Konserin ardından Mustafa Özçelik’in konuk olduğu bir seminer gerçekleştirildi.

Özçelik, “Aksiyon ve Dava Adamı Necip Fazıl Kısakürek” isimli seminerde, hayatı ve eserleriyle yaşadığı döneme damgasını vuran yazar, şair, fikir ve aksiyon adamı Necip Fazıl Kısakürek ile ilgili bilgiler paylaştı.

Program sonunda Başkan Deniz Köken, Mustafa Özçelik ve Mehmet Kemiksiz’e katılımlarından dolayı teşekkür plaketi sunarak “Ebedi Eyüpsultanlı üstad Necip Fazıl Kısakürek’i, Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde düzenlediğimiz etkinlikte, Mehmet Kemiksiz’in ‘Üstad’a Besteleri’ ve Mustafa Özçelik’in kıymetli katkılarıyla andık. Üstad sevdalılarının hepsine buradan selam olsun diyorum, ruhu şad olsun diyorum. Yetiştirdiği gençlerle beraber önümüzdeki yüzyıllarda nice şairlerin nice mütefekkirlerin yetişmesini temenni ediyorum” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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