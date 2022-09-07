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Ücretsiz Dil Evlerinde 4 Dil Öğretiliyor! Kayıtlar Başladı

Eyüpsultan Belediyesi’nin ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik “Hedef Dil” yaklaşımıyla konuşarak, oynayarak ve materyallerle dil eğitimleri alacakları Dil Evleri’nde kayıtlar başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 11:03
Ücretsiz Dil Evlerinde 4 Dil Öğretiliyor! Kayıtlar Başladı
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Öğrenciler, Düğmeciler Dil Evi, Akşemsettin Dil Evi ve Göktürk Dil Evi’nde İngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dil eğitimlerini ücretsiz olarak alabilecek.

Dil Evi'nde öğrenciler kalem ve defterden uzak, dört duvara sığmayacak bir eğitim modeli ile dört farklı dili görerek, yaşayarak, severek ve eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşayacak.

Konuşabilecekleri ve müzakere edebilecekleri bir ortamda pratik yapan öğrenciler aynı zamanda konuştukları konular üzerine eğlenceli oyunlar oynayıp, karaoke yaparak ve filmler izleyerek dillerini geliştirebilecekler.

Dil Eğitim Merkezlerine ön kayıtlar, Eyüpsultan Belediyesinin internet sitesinden yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Sizlerin de gayretiyle ilçemiz böyle anılsın istiyoruz ve bunun için uğraşıyoruz: Eyüpsultan'da liseden mezun olan gençler birden fazla dil biliyor. O yüzden Dil Evlerimizin sayısını artırdık ve güzel Türkçemize sahip çıkarken yabancı dil de öğreneceğiz" dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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