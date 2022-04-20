banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.529,11
ALTIN
921,89
DOLAR
14,68
STERLİN
19,15
EURO
15,94
İBB Başkanı İmamoğlu Varşova'da
İBB Başkanı İmamoğlu Varşova'da
''AKP'' Ülkeyi Yolgeçen Hanına Çevirdi
''AKP'' Ülkeyi Yolgeçen Hanına Çevirdi
Malatya İzollu Vakfı Üyeleri İftar’da Bir Araya Geldi
Malatya İzollu Vakfı Üyleri İftar’da...
Küçükçekmece Lagünü Islah Projesi Başlatıldı (VİDEOLU)
Küçükçekmece Lagünü Islah Projesi Başlatıldı

Trafikte kalan sürücülere iftariyelik ikramı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından, iftar vaktinde trafikte kalan sürücülere yönelik yapılan iftariyelik ikramı devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Nisan 2022 Çarşamba 16:15
Trafikte kalan sürücülere iftariyelik ikramı
banner171

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

İftara evlerine yetişemeyecek durumda olan sürücülere, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencilerinin oluşturduğu ekiplerle iftariyelik ikramı yapılıyor.

İkramlar, ilçede birçok farklı noktada iftara 15 dakika kala başlayıp iftardan 15 dakika sonrasına kadar devam ediyor.

Arabalarıyla trafikte, otobüs duraklarında olan ve iftar saatinde yollarda bulunan vatandaşlar, yapılan ikramdan duydukları memnuniyeti dile getiriyor. 

HER GÜN 2 BİN KİŞİLİK İFTARİYELİK DAĞITILIYOR

Konuyla ilgili açıklama yapan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Gençlerden oluşan ekiplerimiz her gün 2 bin adet iftariyelik dağıtıyor. Trafikte kalanlara iftariyelik ikramımıza Ramazan ayının ilk günü başlamıştık ve Ramazan boyunca devam edecek" dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fatih Koca ve Mustafa Demirci’den unutulmaz musiki ziyafeti
Fatih Koca ve Mustafa Demirci’den unutulmaz musiki ziyafeti
Ramazan Ayında Eyüpsultan’dan, İstanbul’un kalbine manevi yolculuk
Ramazan Ayında Eyüpsultan’dan, İstanbul’un kalbine manevi yolculuk
Eyüpsultan Belediyesi Matematik Evi’nde Bahar Atölyeleri başlıyor
Eyüpsultan Belediyesi Matematik Evi’nde Bahar Atölyeleri başlıyor
Eyüpsultan’da Ramazan coşkusu Prof. Dr. Mustafa Karataş ile devam etti
Eyüpsultan’da Ramazan coşkusu Prof. Dr. Mustafa Karataş ile devam etti
Eyüpsultan Belediyesi Kitap Fuarı kitap severlerin ilgi odağı oldu
Eyüpsultan Belediyesi Kitap Fuarı kitap severlerin ilgi odağı oldu

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169