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TBB’den Eyüpsultan’a iki ödül

Eyüpsultan Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması” ile “Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmalarının” her ikisinden de ödül almaya hak kazandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Mayıs 2022 Salı 15:45
TBB’den Eyüpsultan’a iki ödül
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Ankara’da Türkiye Belediyeler Birliği Hizmet Binası’nda gerçekleşen TBB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, il ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ’NE İKİ ÖDÜL

TBB’nin düzenlediği Yeşil Şehirler ve Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmalarında, Eyüpsultan Belediyesi’nin Çobançeşme Çocuk Köyü ve Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği projeleri ödüle layık görüldü. İki ödül birden kazanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, “Tüm Eyüpsultan adına ödüllerimizi aldık, gururluyuz. Canla başla çalışmaya devam” dedi.

ODAYERİ EKOLOJİK YAŞAM ÇİFTLİĞİ PROJESİ ÖDÜL ALDI

Yeşil Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği fikir projesiyle katılan ve ödüle layık görülen Eyüpsultan Belediyesi, bu proje ile hem Türkiye hem de tüm dünyada sürdürülebilir çevre ve tarım için önemli bir başlık olan permakültür, yeşil ekonomi ve sıfır atık yönetimine odaklanan bir alan kurmayı hedefliyor.

Proje kapsamında Eyüpsultan’ın Odayeri Mahallesinde açılacak olan Ekolojik Yaşam Çiftliği, permakültür eğitimlerinin sürekli devam ettiği ve bu yolla üretilen doğal ürünlerin pazarlanabileceği bir merkez olacak. Merkez, hem permakültür ilkeleriyle tarım ürünlerinin üretildiği hem de bu alana ilgi duyanların turistik ziyaretine açık ve ürün satış kanalların olduğu bir alan olarak kurgulandı.

 İKİNCİ ÖDÜL, EYÜPSULTAN ÇOCUK KÖYÜ PROJESİYLE GELDİ

Eyüpsultan Belediyesi, bir ödül de Çocuk Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda Eyüpsultan Çocuk Köyü fikir projesiyle aldı. Çocuk Köyü projesi kapsamında, hem Eyüplü çocukların hem de İstanbul’daki tüm çocukların eğlenceli zaman geçirebilecekleri, hayal güçlerini geliştirici etkinliklere katılabilecekleri, yeteneklerini keşfedebilecekleri ve böylece mutlu olabilecekleri bir eğitlence alanını hizmete sokulması planlanıyor. Yeşil alan içerisinde 24 bin 276 m² büyüklükteki proje alanı üzerinde kurulacak olan Çocuk Köyü içerisinde, macera parkuru, eğlence donatıları, matematik evi, uçak ve trafik eğitim alanları yer alacak.

Proje kapsamında, çocukların hayal güçlerine uygun şekilde tasarlanacak eğlen-öğren ve çalışma atölyelerinde teorik bilgilerini deneyimleyerek pekiştirecek. Bunun yanı sıra proje, çocukların kentsel alanı daha fazla kullanabilmeleri için yeni alan yaratılmasına da katkı sağlayacak.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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