Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Başlatılan çalışmalarla ilgili Başkan Deniz Köken, “Kalkınma yerelde başlar, sonra bölgesel ve sonra da ülke kalkınmasına doğru gider. Yerelde de kalkınma kırsalda başlıyor. Ülke geneline doğru yayılacak bir mekanizmayı bizim doğru işletmemiz lazım. Göle atılan taşın yaydığı halkalar misali. Kırsal kalkınmayı sağlayarak aslında biz ilk halkayı oluşturuyoruz” şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Başkan Deniz Köken bu çalışmalar kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle “Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” projesini hayata geçirdi.

Göktürk’te bulunan ve İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESELESİ, ARTIK ÇOK DAHA HAYATİ BİR KONU HALİNE GELDİ”

Başkan Deniz Köken açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Dünyadaki kaynakların giderek tükenmesiyle birlikte, çeşitli alanlarda pek çok sorun ile aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Bu sorunların başında da iklim krizi geliyor. İşte bu yüzden sürdürülebilirlik meselesi, artık çok daha hayati bir konu haline geldi.”

“ÜLKEMİZ BU ALANDA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR”

“Ülkemiz bu alanda çok önemli adımlar atıyor. Örneğin, Sıfır Atık Projesi daha iyi bir dünyada yaşamak adına çok büyük bir hareket niteliği taşırken; diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ismine ve ana faaliyet alanlarına “İklim Değişikliği” başlığı eklenmiş oldu. Bu alanda pek çok düzenleme devreye alındı, alınmaya devam ediyor.”

“ENDÜSTRİ 4.0 KAVRAMI HAYATIMIZIN MERKEZİNE GİRDİ”

“Endüstri 4.0 kavramı hayatımızın merkezine girdi. Artık her alanda ileri teknolojilerin kullanıldığı akıllı sistemler var. Önümüzdeki dönemde bu sistemler daha da yaygınlaşacak. Tam da böyle bir zamanda, biz de Türkiye’nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaları geliştirebilmek adına, “Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezini İstanbul'a kazandırmak için çalışmalarımıza başladık.”

“TARIMSAL ÜRETİMDE YENİ YAKLAŞIMLAR GEREKLİ”

“Geleneksel tarımın artan nüfusun gıda ihtiyacını karşılamada yetersiz oluşu, tarımsal üretim kaynaklı çevre kirliliğinin artması, tarımsal sürdürülebilirlik, gıda güvenilirliği, daha kaliteli, düşük maliyetli ve daha fazla gıda üretmek zorunluluğu gibi nedenler tarımsal üretimde yeni yaklaşımları gerekli kılıyor. Bu nedenle, yükselişte olan akıllı teknolojilerin tarımsal üretimde de kullanıldığı Tarım 4.0 hareketi artık çok daha kritik hale geldi.”

“EYÜPSULTAN ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ KENTSEL TARIM UYGULAMA ALANLARINDAN BİRİ OLACAK”

“Bugün, yüksek katma değer üretecek bu merkezin açılışı için bir araya geldik. Bu merkezimiz, Türkiye’nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaları geliştirebilmek adına ekosistem oluşumuna katkı sağlama işlevi görecek. Eyüpsultan’da bereketli topraklarımız var. Bu toprakları sürdürülebilir tarımla buluşturacağız. Eyüpsultan, artık ülkemizin en önemli kentsel tarım uygulama alanlarından biri olacak. Üstelik Eyüpsultan’daki bu topraklarda üretilen ürünlerin yine Eyüpsultan’da yaşayan insanlarımızın hayatını iyileştirmesini sağlayacağız. Hedefimiz ilçemizde kendine yeten, yatay ve dikey tarım alanları oluşturmak ve bu alanlardan elde edilecek hasadı yine Eyüpsultan’ın ihtiyaç sahibi hanelerine ulaştırmak olacak. Sürdürülebilir teknolojilerle yapılan tarım faaliyetlerinin sonunda hem Türkiye‘ye hem de Eyüpsultan’da yaşayan insanlarımıza önemli fayda sağlayacağız.”

“HEDEFİMİZ BU ALANDA ÇOK ÖNEMLİ BAŞARILAR ELDE ETMEK”

“Teknolojinin son imkanlarından faydalanırken Tarım 4.0 sürecine Türkiye’de en önce entegre olan kentin de Eyüpsultan olmasını hedefliyoruz. Eyüpsultan’dan tüm Türkiye'ye yayılacak bu Tarım 4.0 vizyonu ile ülkemizdeki yeni çalışmalar için de pilot bölge görevi göreceğiz. Sürdürülebilir tarım hedeflerimizi gerçekleştirirken Eyüpsultan’ın karbon ayak izini azaltan, karbon salınımını en aza indiren sürdürülebilir tarım faaliyetlerini yaygınlaştıracağız. Bu konuyu birincil önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bu hareketi başlatmaktan dolayı çok mutluyuz. Hedefimiz bu alanda çok önemli başarılar elde etmek. Bugünümüz ve geleceğimiz için çok önemli görevler üstlenecek bu merkezimizin öncelikle Eyüpsultanımıza, İstanbulumuza ve tüm Türkiyemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.”

“HİÇBİR İLÇEDE, HİÇBİR BELEDİYEDE OLMAYAN TARIM MERKEZİ”

Eyüpsultan İlçe Tarım Müdürü Fatih İke ise: “Belediyemiz böyle bir proje ile bize geldiğinde çok mutlu olduk. Çünkü hiçbir ilçede, hiçbir belediyede olmayan bir tarım merkezini ilçemize kazandırdığından dolayı Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu merkezle birlikte, ilçemizdeki üreticilerimizin ürettiği sütü, biberi, domatesi, patlıcanı pazara nasıl ulaştırılacağını da çalışacağız.” şeklinde konuştu.

“BURADAN ELDE EDECEĞİMİZ DENEYİM SONUÇLARI BAŞKA İLLERE ÖRNEK OLACAK”

Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Ulaş Karakoç da yaptığı konuşmada: “Çok değerli bir çalışma. İstanbul’da bu amaçla kurulan en önemli yerlerden bir tanesi. Hem belediyemize hem üniversitemize hem de İstanbul Kalkınma Ajansına verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Tarım çok önemli bir konu. Burada bu konuyla ilgili çok kapsamlı çalışmalar yapacağız. İstanbul’un tarımsal potansiyeli en yüksek ilçelerinden bir tanesi olan Eyüpsultan Belediyesi’nin böyle bir çalışmaya öncülük etmesi tesadüf değil. Buradan elde edeceğimiz deneyim sonuçları başka illere de örnek oluşturabilecek.” dedi.

TÜRKİYE’DE BİR İLK

Merkez, Türkiye'nin bir belediye öncülüğünde açılan ilk Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olma özelliği taşıyor.

Projenin amacı; İstanbul'daki tarım alanlarında katma değeri artırmak, teknoloji destekli kalkınmayı ve sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışmalar yapmak, Türkiye'nin Tarım 4.0 sürecine entegrasyonunu sağlayacak politika ve uygulamaları geliştirmek, tarım sektöründe bilgi yoğunluğu yüksek hizmet ve mal üretimini sağlamak.

Ayrıca proje kapsamındaki ARGE ve saha çalışmaları, uygulama modellerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde de bulunulacak, çeşitli seminerler düzenlenecek.

YÜZLERCE ÇİFTÇİYE VE GENCE EĞİTİM VE MENTORLUK DESTEĞİ VERİLECEK

Proje kapsamında Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yürütülecek olan araştırma ve eğitim faaliyetleri kapsamında toplamda, 100 gence Tarım 4.0 ve Yeni Nesil Girişimcilik Programında 384 saatlik Girişimcilik Eğitimleri ve Mentorluk Desteği verilecek. Projenin örnek uygulama alanlarında, 200 Çiftçiye yönelik olarak Tarım 4.0 Azaltılmış Toprak İşleme ve Kompost Eğitimleri ve 250 kişiye Kentsel Tarım ve Permakültür Eğitimleri verilecek. Bu eğitimlerin yanı sıra yine örnek uygulama alanlarında 50 çiftçiye yönelik Tarım 4.0 ve Veri Temelli Uygulama Eğitimleri kapsamında tarım da veri kullanım örnekleri ve dijital ürün pazarları başlıklarında eğitim verilecek. Merkez, halka, çiftçilere ve gençlere eğitim veren bununla birlikte tarım ve ilgili sektörleri özelinde yatırım yapmak isteyen yatırımcı ve fikri olan girişimcileri bir araya getiren bir ilk olma özelliğini taşıyor. Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, ülkemize tarım 4.0 standartlarının getirilmesi ve yaygınlaştırılması hususunda büyük katkı sağlayacaktır.

Merkez, Tarım 4.0 alanında çalışmak ve kendini geliştirmek isteyen girişimciler ve çiftçiler için hem eğitim alabilecekleri hem de melek yatırım ağları ile buluşarak fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir kuluçka merkezi olarak hizmet verecek.

İSTANBUL İÇİN TARIM 4.0 DİJİTAL YOL HARİTASI GELİŞTİRİLECEK

Elde edilecek verilerle saha çalışmaları, uygulamalar, analizler ve verilen eğitimler sonucunda elde edilecek tüm bilgi ve bulguların bir araya getirildiği Tarım 4.0 Dijital Yol Haritası geliştirilecek.

Tarım 4.0 Dijital Yol Haritası oluşturmaya giden yolda, Odak Grup Toplantıları, Uygulama Modeli Belirleme Çalışmaları ve Pilot Uygulamalar yapılacak. Yine projenin en önemli çıktılarından biri olan Tarım 4.0 Veri Temelli Akıllı Sistem Geliştirme çalışmasıyla sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında, tarım sektörüne yönelik ekonomik ve çevresel etki simülasyonu ve Dijital Ürün Pazarı Yazılımı geliştirilerek hayata geçirilecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)