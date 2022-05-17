Sporcumuz Havva Bayazıt iki kategoride Türkiye Şampiyonu oldu

Takım sporlarında olduğu kadar bireysel sporlarda aldıkları altın madalyalarla adından söz ettiren sporcularımızdan bu kez Havva Bayazıt, Türkiye Şampiyonu oldu.

Sırbistan'ın Belgrad kentinde 03 - 05 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Balkan Şampiyonası Milli Takım seçmeleri için Veteranlar Türkiye Şampiyonası ve Milli takım seçmesi 15 Mayıs 2022 tarihinde Bağcılar Olimpik Spor Salonunda yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesi Spor Kulübü Antrenör ve sporcusu Havva Bayazıt iki kategoride 35 - 44 Yaş Arası Kadın Kata dalında Veteranlar Türkiye Şampiyonu, 35 - 44 Yaş Arası Kadın -75 Kg Kumite dalında ise Veteranlar Türkiye Şampiyonu olarak Belediye Kulübümüzü ve ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)