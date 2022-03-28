banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 9
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.172,48
ALTIN
916,50
DOLAR
14,83
STERLİN
19,46
EURO
16,33
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli ve Yönetmenin Açıklamaları ( VİDEOLU )
Son Dakika
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli...
İmamoğlu’ndan ‘Kanal’ Tepkisi: Beton Karın Doyurmaz
İmamoğlu’ndan ‘Kanal’ Tepkisi: Beton Karın...
Fuat Bodur Güven Tazeledi
Fuat Bodur Güven Tazeledi
ALİ BABACAN: ‘Türkiye’yi mutlu insanların ülkesi yapacağız’
ALİ BABACAN: ‘Türkiye’yi mutlu insanların...

Sırdan Yansımalar Çini Sergisi Kapılarını Açtı

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) çini öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Sırdan Yansımalar” adlı sergi, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mart 2022 Pazartesi 17:20
Sırdan Yansımalar Çini Sergisi Kapılarını Açtı
banner171

Esenler Belediyesi, çini öğrencilerinin eserlerinden oluşan “Sırdan Yansımalar” adlı sergiyi sanatseverlerin ilgisine sundu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde kapılarını açan ve bir hafta boyunca ziyaret edilebilecek sergide 22 eser yer alıyor. Serginin açılış programına Çini eğitmeni Sema Aras’ın yanı sıra, ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür, Prof. Dr. Süleyman Berk, Doç. Dr. Savaş Çevik ve Öğretim Görevlisi Levent Kum ile çok sayıda sanatsever katıldı.

İNSANIN HAMURUNDA GÜZELLİK VAR

Serginin açılış programında konuşan ESEV Genel Sanat Yönetmeni Abdülbaki Kömür,“Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de insan çok muhteşem, çok mükemmel bir varlık olmasına rağmen onu tanımlarken ‘Biz insanı en güzel şekilde yarattık’ diyor. En mükemmel demiyor. Yani insanın hamurunda güzellik adına iyilik adına, doğruluk adına müthiş bir hamur var, müthiş bir maya var. Sanat da işte bu. İnsanoğlunun yapması gereken bu ahenge dâhil olmaktır. Yani Rabbimizin kâinat için tasarladığı o güzellik kervanının parçası olmak ve insanı yaratırken insanın hamuruna kattığı o güzelliği ortaya çıkarmaktır. İnsanın Rabbiyle olan ilişkisi ayla güneş ilişkisi gibidir. Güneş, ısı ve ışık kaynağımızdır. Ayın bir numarası yoktur. Eğer ay yüzünü güneşe dönmüşse aydınlatır. Dolayısıyla sanat Rabbinden aldığı ilhamı önce kendi nefsinde ortaya çıkarmak sonra da çevresini güzelleştirmektir. İnsan önce kendisini güzelleştirecek ki sonra da çevresini güzelleştirebilsin” ifadelerini kullandı.

AMCAMIN ISRARIYLA BAŞLADIM

Çini eğitmeni Sema Aras, öğrencilerine emekleri için teşekkür ederek “Ben çiniye ilk başladığımda bırakmak zorunda kaldım ve yeniden çiniye başlamam her zaman yanımda olan ve bana destek olan fakat şu an aramızda olmayan amcamın ısrarlarıyla oldu. Çiniye hayata yeniden devam etmem için beni yönlendirmişti.  Bu başlangıçta benim için çok kıymetli olan Özkan hocamın emekleri oldukça büyük. Bu değerli başlangıcı daha sonrasında çok değerli bir ustayla, bir sanatçıyla devam ettirdim. Bugün buradaysam bir şeyler yapabildiysem bunu Levent hocama borçluyum. Süleyman ve Savaş hocama da çok teşekkür ediyorum.  Bu sergiyi hazırlamama vesile olan ESEV ailesine de çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÇİNİ RUHU DİNLENDİRİYOR

Çini öğrencilerinden Zeynep Kakşil, “Sergide üç eserim var. Pandemi sürecinde derslerimizi online olarak yaptık. Eserleri hazırlamak 4-5 ayımızı aldı. 4 senedir hobi olarak çini sanatıyla uğraşıyorum. Hocamızdan çok memnun kaldık. Bizlerle çok ilgilendiler. Üzerimizde çok fazla emekleri var” derken  Azize Kuzu ise şunları söyledi:

“Sergide benim de iki eserim var. Bir pano ve bir aynam var. Eserlerimizde modernle gelenekseli birleştirdik. Çiniyle 5 senedir uğraşıyorum. Burada Sema hocamızın rehberliğinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Uzaktan eğitimlerimiz de oldu. Yaptığımız pano çalışmalarını uzaktan eğitimle tamamladık. Bu sanat ruhu dinlendiriyor, insana mutluluk veriyor. Bize bu olanağı sağladıkları için Esenler Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırsal karakterli mahallelerde tavuk yetiştiricilerine yem desteği
Kırsal karakterli mahallelerde tavuk yetiştiricilerine yem desteği
“Aşk Boyadı Beni Kane” Ebru sergisi sanatseverlerle buluştu
“Aşk Boyadı Beni Kane” Ebru sergisi sanatseverlerle buluştu
3.Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması’na 30 bin başvuru
3.Okumak Güzeldir Kitap Okuma Yarışması’na 30 bin başvuru
Eyüpsultan Camii, Ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı
Eyüpsultan Camii, Ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı
Eyüpsultan’da Bahar ve Ramazan temalı fotoğraf yarışması
Eyüpsultan’da Bahar ve Ramazan temalı fotoğraf yarışması

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169