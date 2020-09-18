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Rami Yeni Mahalleye Yeni Park

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Deniz Köken’in talimatıyla Eyüpsultanlıların daha yeşil bir ortama, daha yaşanabilir bir çevreye sahip olmaları için dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
18 Eylül 2020 Cuma 11:07
Rami Yeni Mahalleye Yeni Park
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Eyüpsultan’ı vatandaşların sosyalleşebileceği, çocukların daha fazla oyun oynayabileceği park ve yeşil alanlarla donatan Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu parklara bir yenisini daha ekliyor.

Yeni nesil modern çocuk oyun grupları, dış mekan spor aletleri, oturma alanları ile 7'den 70'e herkese hitap edecek yeşil alanlar oluşturan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda Rami Yeni Mahalle İmam Rüstem Sokakta yeni bir parkın daha çalışmalarına başladı.

Eyüpsultanlıların daha güzel vakit geçirebilmesi için bir yılda yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda 10 yeni parkı hizmete sokan Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan da ilçede bulunan park ve bahçelerde peyzaj düzenlemeleri ile onarım ve tadilatlar yapmaya devam ediyor.

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