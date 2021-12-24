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Rami Cuma Mahallesinde motosiklet park alanları

Eyüpsultan Belediyesi, özellikle trafiğe kapalı cadde ve sokaklarda, vatandaşlara rahatsızlık veren motosikletlerin giriş - çıkışlarına engel olmak amacıyla yeni bir uygulama başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Aralık 2021 Cuma 10:33
Rami Cuma Mahallesinde motosiklet park alanları
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Uygulama kapsamında trafiğe kapalı yolların girişlerine motosikletler için park alanları yapılıyor.

İlk uygulama Rami Cuma Mahallesi’nde trafiğe kapalı olan Mahmudiye Caddesi’nde gerçekleştirildi.

Cadde girişlerinde 4 farklı noktaya 10 tane motosiklet otoparkı yapıldı.

Bu sayede motosikletler bu noktalara park edilerek sürücüleri tarafından bağlanacak, cadde içerisine girişleri engellenmiş olacak, böylelikle vatandaşlar burada rahatlıkla dolaşıp alışverişlerini yapabilecek.

İlerleyen süreçte uygulama Eyüp Sultan Camii Meydanı’nda da yapılacak. Trafiğe kapalı olan cami meydanı çevresine konulacak olan motosiklet park noktaları sayesinde bu bölgeye de motosiklet giriş çıkışları engellenmiş olacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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