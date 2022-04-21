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Ramazan Sohbetlerinin konuğu Mevlana İdris oldu

Eyüpsultan Belediyesi, Ebu Eyyub El Ensari’nin diyarı Eyüpsultan’da vatandaşlara Ramazan Ayı’nın coşkusunu yaşatmak ve bu mübarek ayın maneviyatına uygun olarak geçirebilmeleri için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Teravih namazı sonrası ise Zal Mahmut Paşa Külliyesi'nin avlusunda kültür, sanat, edebiyat ve müzik dünyasının önemli isimleri Ramazan Sohbetlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2022 Perşembe 10:55
Ramazan Sohbetlerinin konuğu Mevlana İdris oldu
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner
 

KİTAPLAR KONUSUNDA ÇOCUKLARIN FİKRİ SORULMUYOR”

Selahattin Kocaaslan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ramazan Sohbetlerinin konuğu Şair ve Yazar Mevlana İdris oldu. “Çocuk ve Kitap Etkileşimi” konulu söyleşide çocuklarla ilgili hiçbir şeyde olduğu gibi kitaplar konusunda da çocukların fikrinin sorulmadığını ifade eden Mevlana İdris, şunları söyledi: “Çocuklar sıradan hayatın dışına çıkmak istiyor, büyükler ise onları sıradan okul hayatı içinde formatlamak istiyor. Kitaplar konusunda çocukların fikirleri hiç sorulmuyor. Bizim kitaplardaki nitelik sorununu çözmemiz gerekiyor. Son zamanlarda kitaplardaki psikolog damgalı, psikolojik onaydan geçtiği söylenen kitaplar gerçekten iyi kitaplar mı?”
 

HERKESİN İÇİNDE BİR PUSULASI OLDUĞUNA İNANIRIM”

Yazarken çocuklara öğreten değil, çocuklardan öğrenen bir yazar olduğunu dile getiren İdris, “Yönlendirme yapmayı pek sevmem. Herkesin içinde bir pusulasının olduğunu ve yönünü bulmak isteyenlerin bunu yapabileceğine inanırım. Çocuklarla iletişimim benim için en değerli yönü, biz büyüklerin içinde bulunduğu zavallılığı dolaysız anlama imkanı sunması. Ama çocuklar çocuk kalmıyor, biz onları hızla büyütüyoruz, kendimize benzetiyoruz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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