Ramazan Ayında Eyüpsultan’dan, İstanbul’un kalbine manevi yolculuk

Eyüpsultanlıların Ramazan’ın manevi iklimini her yönden yaşamaları için çeşitli etkinlikler gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayına özel düzenlediği cami ve türbe gezileri ile de vatandaşların takdirini kazanıyor.

Sadece Eyüpsultan ilçesinde ikamet eden vatandaşların katılabildiği, İstanbul’un kalbi ve manevi atmosferinin en yoğun yaşandığı yerler olan Beykoz Yuşa Hz. Kabri, Çamlıca Cami, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Türbesi ziyaretlerinin yapıldığı semt dışı turlarıyla Eyüpsultanlılar İstanbul’un manevi mekanlarını gezme fırsatı buluyorlar.

Hafta içi her gün farklı bir mahalleden 100 kişilik gruplar halinde düzenlenen geziler profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştiriliyor.

BOĞAZIN MANEVİ KORUYUCULARINDAN AZİZ MAHMUD HAZRETLERİ’NİN TÜRBESİNE ZİYARET

Vatandaşlar ilk olarak İstanbul'un manevi yerleri arasında ziyaret edilmesi gereken en önemli noktalarından biri olan Osmanlı devri İstanbul velilerinin büyüklerinden Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin Üsküdar'da bulunan türbesini ziyaret ediyorlar. Burada Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin vefatından sonra kabrini ziyaret edenler için ettiği "Yâ Rabbî! Kıyâmete kadar bizim yolumuzda bulunanlar, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip rûhumuza Fâtiha okuyanlar bizimdir… Bize mensub olanlar, denizde boğulmasınlar; âhir ömürlerinde fakirlik görmesinler; îmanlarını kurtarmadıkça ölmesinler; öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de ölümleri denizde boğularak olmasın" duasına nail olmak için el açıp dualarını ediyorlar.

ÇAMLICA CAMİİ VE YUŞA TÜRBESİ’DE ZİYARET EDİLEN YERLER ARASINDA YER ALIYOR

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri’nin türbesinin ardından Türkiye’nin en ünlü camileri arasında yer alan, özellikle büyük kapasitesi ile binlerce kişinin aynı anda ibadet yapmasına imkan sunan Çamlıca Camii ziyaret ediliyor. Burada namazlarını kılan vatandaşlar Çamlıca Camii'nin özellikleri ve bilinmeyenleri hakkında bilgi alıp ziyaretlerinin son durağı olan Anadolu Kavağı’nda Beykoz ilçesinde bulunan Yuşâ Türbesi ve Camii’ne gidiyorlar. Bir rivayete göre Musa Peygamber ile birlikte Mecme'u'l-Bayreyn’e yani Boğaziçi’ne gelmiş ve vefat ederek bu tepeye gömülmüş olan Hazreti Yuşâ’nın türbesinde dua eden vatandaşlar camii ve türbe ziyaretlerini tamamlayarak gezilerini tamamlıyorlar.

Ramazan Ayı’na özel cami ve türbe gezilerine katılabilmek için 0212 444 30 00 (2013) numaralı telefondan kayıt yaptırılıp, bilgi alınabiliyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)