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Prof. Dr. Nezih Eldem Eyüpsultan'da anıldı

Eyüpsultan Belediyesi, mimar, eğitimci ve ressam Prof.Dr. Nezih Eldem için 100. yaş anma programı düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 09:14
Prof. Dr. Nezih Eldem Eyüpsultan'da anıldı
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Eyüpsultan Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Prof.Dr. Nuray Özaslan, Doç.Dr. Sevinç Hadi ve Dr. Gülsün Tanyeli katıldı.
 

GÜZEL HAYAT İSTEYEN, GÜZEL İNSAN BİRİKTİRSİN”

Başkan Deniz Köken, programda yaptığı konuşmada; bir şairin ‘Güzel hayat isteyen güzel insan biriktirsin’ dediğini hatırlatarak, "İnsanlar yaşamları boyunca ve yaşamlarından sonra biriktirdikleriyle anılıyor. Bir araya gelip bir hayatı konuştuğumuzda, dokunulabilen, hissedilebilen eserleri konuşuyoruz aslında. Bu eserleri bırakabilmek, bizden sonra konuşulabilecek eserler bırakarak gitmiş olmak güzel bir şey. Nezih Eldem’i iyi ki tanıdık, iyi ki Eyüpsultan’a dokundu, buranın bir medeniyet şehri olduğunu hatırlattı. İnşallah bundan sonra ki dönemlerde de yine onun önerdikleri ile beraber şehre renk vermeye, hayat vermeye devam edeceği. Onun adına bir merkezi de hayata geçirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Mekanı cennet olsun diyorum, Eyüpsultan’a yaptıklarından dolayı rahmetle anıyorum, ailesine şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Moderatörlüğünü Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü İrfan Çalışan’ın yaptığı programda Nezih Eldem’in hayatı, çalışmaları, meslek yaşantısından kesitler anlatıldı.

Prof.Dr. Nuray Özaslan programda ‘Nezih Eldem’im mimarlık anlayışına bir bakış’ başlıklı sunum gerçekleştirdi. Doç.Dr. Sevinç Hadi ise salonda bulunanlara Nezih Eldem’in kült yapı ustalığı hakkında bilgiler verdi. Dr. Gülsün Tanyeli de Nezih Eldem’in bizlere bıraktığı mimari mirası görseller eşliğinde aktardı.

Bu arada Meclis Salonu’nun girişine, Nezih Eldem’in çalışmalarının yer aldığı bir resim sergisi de açıldı.
 

NEZİH ELDEM KİMDİR?

1921 yılında Eyüp'te doğan ve Eyüpsultan'la özdeşleşen Prof. Dr. Nezih Eldem, Türkiye Cumhuriyeti mimarlık tarihine silinmez eserler bırakmış zirve isimlerden biridir.

Kendi ifadesi ile yaşamının son 15 yılında pir aşkına doğduğu yer olan Eyüpsultan’a hizmet etmek için yılmadan yorulmadan çalışan, düşünen, projeler geliştiren ve uygulayan, adıyla müsemma önemli bir şahsiyet olan Nezih Eldem, 1944 yılında Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü’nü bitirdikten sonra Rölöve-Serbest Resim dersleri vermek üzere İTÜ’nün çekirdeğini oluşturan Yüksek Mühendis Mektebi’nin Mimarlık Bölümü’ne katıldı. 1952 yılında İtalya'ya giderek iki yıl süreyle Milano Politeknik Üniversitesi’nde ünlü mimar Gio Ponti’nin derslerine ve bürosundaki bazı proje işleriyle, endüstriyel ürün tasarım çalışmalarına katıldı.

Aynı zamanda iyi bir ressam olan Nezih Eldem çok yönlülüğü, üretkenliği, çalışmalarındaki titizliği ve öğrencilerine katkılarıyla zihinlerde yer alıyor.

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