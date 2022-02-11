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Özel çocukların umuda açılan kapısı “ESER”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2022 Cuma 12:10
Özel çocukların umuda açılan kapısı “ESER”
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Eyüpsultan Belediyesi bünyesinde, ilçede bulunan zihinsel ve fiziksel engelli bireyler için faaliyet gösteren Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi'nde (ESER) umut olmaya devam ediyor.

ESER’de devam eden yüz yüze eğitimler sayesinde Eyüpsultan’ın özel bireyleri sosyalleşme imkanı buluyor, eğlenceli eğitim ortamında yeteneklerini keşfediyor, el becerilerini geliştiriyorlar, mesleki eğitimlerle hayata tutunmaları sağlanıyor, eğitimlerin dışında düzenlenen geziler ve workshoplarla da onların sosyal hayata adapte olmaları sağlanıyor.

ESER’de eğitimler, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde devam ediyor.
 

6 ATÖLYEDE EĞİTİM VERİLİYOR

Merkezde spor ve dans, makrome - dikiş, iş uğraş, fotoğrafçılık ve seramik olmak üzere 6 atölyede eğitim veriliyor.

Eğitimlere, Eyüpsultan’da ikamet eden 93 öğrenci, haftada iki gün, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere yarım gün eğitim alabiliyor.

Bunun dışında bahar ve yaz aylarında ESER’li öğrenciler belirli aralıklarla Kemerburgaz’da bulunan Eyüpsultan Belediyesi Manej Alanı’na götürülerek ata bindiriliyorlar.

Ayrıca, Duyu Bütünleme Terapi Atölyesi, otizm, hiperaktivite, dikkat bozukluğu, öğrenme problemleri yaşayan 0-15 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz hizmet sunuyor.

Duyu Bütünleme Terapi Atölyesi ile down sendromlu, otistik, mental retardasyon, özel öğrenme güçlüğü, gelişim geriliği olan çocukların sosyal hayata uyumlu, kendi hayat kalitelerini arttıran bir süreci devam ettirmelerini sağlayarak çocukların normal davranışlar ortaya çıkarılması hedefleniyor.
 

ESER'Lİ ÇOCUKLAR DA VELİLERİ DE ÇOK MUTLU

ESER’li öğrenciler merkezde aldıkları eğitimlerle ilgili ise duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “Burayı çok seviyoruz. Arkadaşlarımızla güzel vakit geçirip çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Öğretmenlerimizi çok seviyoruz. Burada hem faaliyet yapıyoruz hem eğleniyoruz. ESER’in hep açık kalmasını istiyoruz.”

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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