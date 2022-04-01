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Otizm Farkındalık Günü’nde en tatlı etkinlik

Eyüpsultan Belediyesi, Otizm Farkındalık Günü’nü, Göktürk Özgecan Aslan Sağlıklı Yaşam ve Yürüyüş Parkuru içinde bulunan Mutlu Kafe’de düzenlenen çok özel bir programla kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Nisan 2022 Cuma 16:14
Otizm Farkındalık Günü’nde en tatlı etkinlik
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Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER) öğrencileri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri ile birlikte Çikolata Workshop ve Gastronomi etkinliği gerçekleştirdiler.

Özel çocukların aileleriyle birlikte müzik, dans gösterileri, yüz boyama, çeşitli aktiviteler, mısır patlağı, pamuk şeker ikramları ile gönüllerince eğlendikleri etkinliğe Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ve Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer’de katıldı.

Programda yaptığı konuşmada çocukların ve ailelerin Otizm Farkındalık Günü’nü kutlayan Başkan Deniz Köken şunları söyledi: “Hemen önümüz Ramazan, onun için yoğun bir çalışmamız var bu esnada da bu güzide güzel çocuklarımızla beraber bir farkındalık yapalım istedik. Özel çocuklarımızın eğitim alacakları alanların sayısını artırmak istiyoruz. Bu konuda ailelerle, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve bizim Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzle beraber güzel işlere imza atmak istiyoruz. Farkındalığı biz fark edelim ama onlar hayatlarına normal bir şekilde devam etsin istiyoruz. İnşallah daha güzel projelerde hep bir arada olacağız.”

Konuşma sonrası önlüğünü takarak özel çocuklarla birlikte Çikolata Workshop etkinliğine katılarak onların bu mutlu alarına ortak olan Başkan Deniz Köken, ESER’li öğrencilerin el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı sergiyi de gezdi. Etkinlik süresince ailelerle ve çocuklarla sohbet eden Başkan Deniz Köken, bu özel günün anısına bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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