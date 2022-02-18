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“Ömrümüzün kalan kısmında temiz ve güvenli evlerde oturmak istiyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin işbirliği ile İslambey'de Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Şubat 2022 Cuma 14:29
“Ömrümüzün kalan kısmında temiz ve güvenli evlerde oturmak istiyoruz”
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Evlerini kentsel dönüşüme sokan İslambey sakinleri ise yıllardır hayallerini kurdukları depreme dayanıklı modern, güvenli ve kullanışlı konutlara kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Evini kentsel dönüşüme sokan bu isimlerden birisi de Vedat Dağcılar. İslambey Kılıç Sokakta bulunan, sıvaları dökülmüş, artık tehlike arz eden evini gösteren 75 yaşındaki Dağcılar, “Yıllardır bu işin sonuçlanması için bekliyoruz. Kaç tane başkan gelip geçti bir türlü kentsel dönüşüm başlamadı. Allah Başkan Deniz Köken’den razı olsun. Bu işi çözeceğiz dedi ve sözünü yerine getirdi. Bu binalarda deprem nedeniyle korkuyla oturuyorduk. Hemen arkamdaki evde ablam oturuyordu, o üç sene önce taşındı. Evlerin durumunu görüyorsunuz, yıkıldı yıkılacak. Artık kömürle, sobayla uğraşmak istemiyoruz. Temiz, depreme dayanıklı yapılarda güvenle oturmak istiyoruz. İnşallah başkanımız bu işin sonunu da getirir. En azından ömrümüzün kalan kısmında rahat bir şekilde yaşarız” diyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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