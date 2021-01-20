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Okumak Güzeldir Yarışmasının İkincisi Geliyor

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanan “Eyüpsultan Gündemi” programında belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren, yeni projeleri anlatan Başkan Deniz Köken, büyük ilgi gören kitap okuma yarışmasının bu yıl da düzenleneceğini açıkladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ocak 2021 Çarşamba 10:16
Okumak Güzeldir Yarışmasının İkincisi Geliyor
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Eyüpsultan Belediyesi tarafından kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak amacıyla “Okumak Güzeldir” sloganıyla geçtiğimiz yıl düzenlediği kitap okuma yarışmasının vatandaşlardan gelen talep üzerine yeniden düzenleneceğini söyleyen Başkan Deniz Köken, “Bu yıl ilçe sınırları içinde yapmayı planlıyorduk ama çok talep gelince geçtiğimiz yıl olduğu gibi ilçe dışındaki kitap severleri de kitap okuma yarışmamıza dahil etmeye karar verdik. Arkadaşların konuyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda bir açıklama yapacağız” dedi.

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