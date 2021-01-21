Odayeri'ndeki Seralarda Yılın İlk Hasadı Yapıldı

Bölge halkını tarım konusunda desteklemek, üretime teşvik etmek, böylelikle ekonomik olarak katkı sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan seralarda dört mevsim üretim yapılıyor.

Toplanan Ürünler İhtiyaç Sahibi Ailelere Dağıtılacak

Mevsimine göre her türlü sebzenin yetiştirildiği bin metrekarelik iki adet seradan toplanan ürünler Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Market’te ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.