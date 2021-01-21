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Odayeri'ndeki Seralarda Yılın İlk Hasadı Yapıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından Eyüpsultan’ın ilçe köylerinde tarımsal verimliliği artırmak, bölgesel kalkınmayı sağlamak, üretici ve tüketiciyi buluşturmak amacıyla Odayeri Mahallesi’nde kurulan seralardan yılın ilk hasadı yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Ocak 2021 Perşembe 15:14
Odayeri'ndeki Seralarda Yılın İlk Hasadı Yapıldı
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Bölge halkını tarım konusunda desteklemek, üretime teşvik etmek, böylelikle ekonomik olarak katkı sağlamak için Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kurulan seralarda dört mevsim üretim yapılıyor.

Toplanan Ürünler İhtiyaç Sahibi Ailelere Dağıtılacak

Mevsimine göre her türlü sebzenin yetiştirildiği bin metrekarelik iki adet seradan toplanan ürünler Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Market’te ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacak.

Eyüpsultan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapılan seralarda, ilerleyen dönemde bölgede bulunan vatandaşlar da üretime katkıda bulunacak. Böylelikle bölgede tarımla uğraşan vatandaşların desteklenmesi ve Odayeri’ndeki ekonomik kalkınmanın gelişmesi amaçlanıyor.

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