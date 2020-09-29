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Nişanca ve Defterdar’da ‘Temizlik ve Dezenfeksiyon’ çalışması

Temizlik İşleri, Veteriner İşleri, Muhtarlık ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa sürdürdüğü çalışmalarda ilçe genelinde her gün farklı bir mahallede temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılıyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
29 Eylül 2020 Salı 13:04
Nişanca ve Defterdar’da ‘Temizlik ve Dezenfeksiyon’ çalışması
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Çalışmalarda caddeler, sokaklar, parklar, işyerleri ve bina girişleri en ince ayrıntıya kadar temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Çalışmalar bugün Nişanca Mahallesi ve Defterdar Mahallesi’nde devam etti.

Otakçılar Caddesi'nde başlayan çalışmalarda, cadde ve sokaklar süpürüldü, tazyikli suyla yıkandı. Ayrıca işyerleri, bina girişleri, apartmanların içleri, daire kapıları, merdiven trabzanları, posta kutuları, parklar ve çöp konteynerleri ekipler tarafından yıkanarak dezenfekte edildi.

Rutin olarak her gün farklı bir mahallede yapılan dezenfeksiyon çalışmaları, virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edecek.

Eyüpsultan Belediyesinin başlattığı temizlik seferberliğinden memnun kalan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür ediyorlar.

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