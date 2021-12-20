Minik dostlarımız Eyüpsultan'da yalnız değil

Minik dostlarımızın sağlıklı yaşam hakkının sağlanmasını amaçlayan ekipler, klinikte yıl boyunca sahipsiz sokak hayvanlarının muayenesi, tedavisi, kısırlaştırılması, aşılaması, mikroçip uygulaması ameliyatları ve kayıt altına alma gibi işlemleri yapıyor.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından insan ve çevre sağlığına tehdit unsuru taşımayan sokak hayvanları yasa gereği tekrar alındıkları ortama bırakılarak rehabilitasyonları tamamlanmış oluyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve hasta hayvanlar, hayvan ambulansıyla bulundukları yerde tedavileri yapılıyor, yerinde tedavileri mümkün olmayanlar alınıp Eyüpsultan Belediyesi'nin Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği’ne götürülüyor.

“SOKAKTAKİ KEDİMİZ ARTIK EMİN ELLERDE”

Camının önünde ayağından yaralanmış bir kedi için Eyüpsultan Belediyesine ulaşan Yonca Yıldırım, hayvan ambulansının önemini şu sözlerle ifade ediyor:

"Önce soğuktan dolayı camın önüne sığındı sandık, hatta içeri almaya çalıştık baktık ki ayağı yaralı hemen Eyüpsultan Belediyesine ulaştık. Sağolsunlar hemen geldiler. Kliniğe tedavi etmek için götürecekler çok sevindim, içim çok rahat artık emin ellerde"

Havaların soğumasıyla sokak hayvanları için zor günler başladı. Bu soğuk günlerde minik dostlarımızı sahiplenin, misafir edin, ofisinizde yer açın, kaputa vurun, kedi ve köpek evleri yapın ve mama vermeyi unutmayın.