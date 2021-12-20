banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,056.36
ALTIN
857.87
DOLAR
14.94
STERLİN
19.82
EURO
16.87
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir Beyin İçin Kitap Okuyun
Son Dakika
Beyin Cerrahı Op.Dr.Engin Çiftçi:Sağlıklı Bir...
İmamoğlu yeni çalışma arkadaşlarına seslendi: Bir kişinin değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin memurusunuz
İmamoğlu yeni çalışma arkadaşlarına seslendi:...
ALİ BABACAN: ‘Hükûmetin bu enkazı kaldırması mümkün değil’
ALİ BABACAN: ‘Hükûmetin bu enkazı...
İstanbul Hazır
Son Dakika
İstanbul Hazır

Minik dostlarımız Eyüpsultan'da yalnız değil

Eyüpsultan Belediyesi, Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği’nde haftanın 7 günü sokaktaki dostlarımız için hizmet vermeye devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2021 Pazartesi 12:31
Minik dostlarımız Eyüpsultan'da yalnız değil
banner171

Minik dostlarımızın sağlıklı yaşam hakkının sağlanmasını amaçlayan ekipler, klinikte yıl boyunca sahipsiz sokak hayvanlarının muayenesi, tedavisi, kısırlaştırılması, aşılaması, mikroçip uygulaması ameliyatları ve kayıt altına alma gibi işlemleri yapıyor.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından insan ve çevre sağlığına tehdit unsuru taşımayan sokak hayvanları yasa gereği tekrar alındıkları ortama bırakılarak rehabilitasyonları tamamlanmış oluyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yaralı ve hasta hayvanlar, hayvan ambulansıyla bulundukları yerde tedavileri yapılıyor, yerinde tedavileri mümkün olmayanlar alınıp Eyüpsultan Belediyesi'nin Kemerburgaz Sokak Hayvanları Kliniği’ne götürülüyor.

SOKAKTAKİ KEDİMİZ ARTIK EMİN ELLERDE”

Camının önünde ayağından yaralanmış bir kedi için Eyüpsultan Belediyesine ulaşan Yonca Yıldırım, hayvan ambulansının önemini şu sözlerle ifade ediyor:

"Önce soğuktan dolayı camın önüne sığındı sandık, hatta içeri almaya çalıştık baktık ki ayağı yaralı hemen Eyüpsultan Belediyesine ulaştık. Sağolsunlar hemen geldiler. Kliniğe tedavi etmek için götürecekler çok sevindim, içim çok rahat artık emin ellerde"

Havaların soğumasıyla sokak hayvanları için zor günler başladı. Bu soğuk günlerde minik dostlarımızı sahiplenin, misafir edin, ofisinizde yer açın, kaputa vurun, kedi ve köpek evleri yapın ve mama vermeyi unutmayın.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan'da hasta nakil ambulans hizmeti
Eyüpsultan'da hasta nakil ambulans hizmeti
Ali Kuşçu vefatının 547. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Ali Kuşçu vefatının 547. yılında Eyüpsultan'da anıldı
Eyüpsultanlı gençler Safranbolu'yu gezdi
Eyüpsultanlı gençler Safranbolu'yu gezdi
Eyüpsultan’da Ezgi Günleri muhteşem başladı
Eyüpsultan’da Ezgi Günleri muhteşem başladı
Eyüpsultan’da çok özel bir gece
Eyüpsultan’da çok özel bir gece

banner186

banner189

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169