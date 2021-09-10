Matematik Evi, Bilim Şovlarıyla Açılıyor! (Basın Daveti)

11 Eylül Cumartesi günü saat 11:00'da, İstanbul'da bir ilk olarak hayata geçirilecek ve öğrencilere matematiği öğretmenin ve sevdirmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunacak olan Matematik Evi'nin açılışı yapılacak.

Bu özel günde siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

BİLGİ NOTU

-Matematik Evimiz müze, sergi konseptinde yapıldı. Hem gezilebilir, hem de atölyelerden yararlanılabilir.

-Amacımız matematiğin sanatla, mimarlıkla, tıpla ilişkisini günlük hayattaki örnekleriyle anlatmak.

-Öğrencilere matematiği öğretmenin ve sevdirmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunacak olan Matematik Evi İSTANBUL'DA İLK olacak.

-İlköğretim müfredatından üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun birçok örnek uygulama bulunuyor. Singapur matematiğiyle ilgili deneyime dayalı dipnotlar ve bilgiler paylaşılacak.

-Matematiğin günlük hayattaki karşılığı nedir, onları somut olarak anlatıyoruz.

-Mimar Sinan’ın köprülerini nasıl yaptığı, bunun matematikle nasıl bir ilişkisi olduğu veya Leonardo Da Vinci’nin o köprüsünü tasarlarken hangi matematiksel süreçlerden geçtiğini çocuklar görerek öğrenecek.

-Atölyelerimizle resimi de müziği de mimariyi de matematikle anlatacağız.

-Logar, tencere kapaklarının neden yuvarlak olduğunu, günlük hayattaki karşılığından da bahsedeceğiz.

-Söyleşilerimiz, imza günlerimiz, konferanslarımız, matematikle ilgili film gösterimlerimiz de olacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)