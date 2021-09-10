banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1450.24
ALTIN
485.91
DOLAR
8.4247
STERLİN
11.6935
EURO
9.9838
Söz, Yetki, Karar İstanbullunun
Söz, Yetki, Karar İstanbullunun
İlk Bölümüne Gupse Özay’ın Konuk Olduğu “Dayı Şov” 10 Eylül’de Başlıyor
İlk Bölümüne Gupse Özay’ın Konuk...
Ülke Genelinde Radarla Hız Denetimi Gerçekleştirildi
Ülke Genelinde Radarla Hız Denetimi...
“Kira Öder Gibi Ev Almak Yerine Ev Alır Gibi Kira Ödüyoruz”
“Kira Öder Gibi Ev Almak...

Matematik Evi, Bilim Şovlarıyla Açılıyor! (Basın Daveti)

Rakamlarla oynamak, formüllere dokunmak, problemleri severek çözmek artık mümkün. Sadece Eyüpsultan'a değil İstanbul'a hatta tüm Türkiye'ye armağan ettiğimiz Matematik Evi'ni, çok kıymetli matematikçilerin ve profesörlerin teşrifleriyle açıyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2021 Cuma 12:59
Matematik Evi, Bilim Şovlarıyla Açılıyor! (Basın Daveti)
banner171

11 Eylül Cumartesi günü saat 11:00'da, İstanbul'da bir ilk olarak hayata geçirilecek ve öğrencilere matematiği öğretmenin ve sevdirmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunacak olan Matematik Evi'nin açılışı yapılacak.

Bu özel günde siz değerli basın mensuplarını da aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

BİLGİ NOTU

-Matematik Evimiz müze, sergi konseptinde yapıldı. Hem gezilebilir, hem de atölyelerden yararlanılabilir.

-Amacımız matematiğin sanatla, mimarlıkla, tıpla ilişkisini günlük hayattaki örnekleriyle anlatmak.

-Öğrencilere matematiği öğretmenin ve sevdirmenin farklı, kolay ve eğlenceli yolunu sunacak olan Matematik Evi İSTANBUL'DA İLK olacak.

-İlköğretim müfredatından üst düzey matematiğe kadar her seviyeye uygun birçok örnek uygulama bulunuyor. Singapur matematiğiyle ilgili deneyime dayalı dipnotlar ve bilgiler paylaşılacak.

-Matematiğin günlük hayattaki karşılığı nedir, onları somut olarak anlatıyoruz.

-Mimar Sinan’ın köprülerini nasıl yaptığı, bunun matematikle nasıl bir ilişkisi olduğu veya Leonardo Da Vinci’nin o köprüsünü tasarlarken hangi matematiksel süreçlerden geçtiğini çocuklar görerek öğrenecek.

-Atölyelerimizle resimi de müziği de mimariyi de matematikle anlatacağız.

-Logar, tencere kapaklarının neden yuvarlak olduğunu, günlük hayattaki karşılığından da bahsedeceğiz.

-Söyleşilerimiz, imza günlerimiz, konferanslarımız, matematikle ilgili film gösterimlerimiz de olacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
Eyüpsultan'da çocuklar, zabıtaya emanet
Eyüpsultan'da çocuklar, zabıtaya emanet
Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye desteği
Eyüpsultan'da ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye desteği
Başkan Deniz Köken'den İslambey İlkokulu'na Ziyaret
Başkan Deniz Köken'den İslambey İlkokulu'na Ziyaret
Eyüpsultan'da okullar eğitime hazır hale getiriliyor
Eyüpsultan'da okullar eğitime hazır hale getiriliyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169