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Mahalle Şenlikleri ve Yaz Sinema Geceleri Devam Ediyor

Eyüpsultan Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında başlattığı mahalle şenlikleri ve açık hava sinema geceleri devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ağustos 2022 Pazartesi 12:31
Mahalle Şenlikleri ve Yaz Sinema Geceleri Devam Ediyor
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Her gün farklı bir mahallede düzenlenen mahalle şenliklerinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden, Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'ın Türk Sinemasına damgasını vuran filmleri de gösteriliyor.

Bu defa Hz. Halid Parkı’nda düzenlenen etkinlikte Eyüp Sultan Merkez ve İslambey mahallesi sakinleri buluştu.

Gecede; 1969 yapımı, başrollerinde Mine Mutlu, Cüneyt Arkın, Bilal İnci ve Aliye Rona’nın oynadığı “Alageyik” isimli film gösterildi.

Sinema gösterimi öncesi çocuklar kukla gösterisi, hacivat-karagöz, jonglör, yüz boyama, yarışmalar gibi etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Etkinlik süresince vatandaşlara şerbet, patlamış mısır ve ve pamuk şeker ikramları da yapıldı.

SİNEMA GÖSTERİMLERİ AŞAĞIDAKİ TARİH, YER VE SAATTE YAPILACAK:

19 Ağustos Cuma - Gurbet Kuşları - Güzeltepe Güzeltepe Parkı 18:00-22:00

20 Ağustos Cumartesi - Gurbet Kuşları - Kemerburgaz Kemerburgaz Yaşam Parkı 18:00-22:00

21 Ağustos - Pazar - Gurbet Kuşları - Göktürk Özgecan Aslan Parkı 18:00-22:00

26 Ağustos - Cuma - Köroğlu - Yeşilpınar Yağlıdere Parkı 18:00-22:00

27 Ağustos – Cumartesi - Gurbet Kuşları Karadolap Karadolap Parkı 18:00-22:00

28 Ağustos - Pazar - Malkoçoğlu - Nişanca -Defterdar Aşçıbaşı Parkı 18:00-22:00

2 Eylül - Cuma - Battalgazi Destanı - Topçular -Düğmeciler Galip Özger Cd 18:00-22:00

3 Eylül - Cumartesi - Köroğlu - Emniyettepe Emniyettepe Parkı 18:00-22:00

4 Eylül - Pazar - Gurbet Kuşları - Çırçır Şehit Hüseyin Çatalkaş Parkı 18:00-22:00

9 Eylül - Cuma - Malkoçoğlu - Silahtar-Sakarya Kemal Özarar Parkı 18:00-22:00

10 Eylül - Ctesi - Alageyik - Esentepe -Alibeyköy Vardar Parkı 18:00-22:00

11 Eylül - Pazar - Malkoçoğlu - Pirinçci Cami Önü Park 18:00-22:00

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Son Güncelleme: 15.08.2022 12:34
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