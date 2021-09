Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı

Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide öğrencilerle tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşan Deniz Köken, öğrencilere tavsiyelerde bulunup sorularını yanıtladı.



Öğrencilerin okulları ve eğitimle ilgili talep ve isteklerini dinleyip not alan Başkan Deniz Köken, öğrencilere her şeyden önce iyi birer birey olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:



"Bölgemizde 80 civarı okulumuz var, yaklaşık 70 bin civarında öğrencimiz var. Her birisi ile ilgili bizim derdimiz onların hep bir tık yukarı çıkması. Eyüpsultan’da üniversite sınavlarında ilk binde öğrencilerimizin olması bizi gururlandırır ama ondan ziyade ben öğrencilerin çözdükleri test sayısına göre değerlendirilmesi taraftarı değilim.



Üniversite sınavı ile her şey bitmiyor, o yüzden hayatınızda mutlaka kendinize doğru roller biçiyor olmanız lazım. Yeteneğinizi ortaya çıkarmanız lazım, hepinizin bir yeteneği var ama malesef test çözme yarışına girdiğimiz için yeteneklerinizi ortaya çıkaramıyoruz. Ben yeteneklerin de ortaya çıkartılmasından yanayım, ilk ve ortaokul seviyesinde yetenekler ortaya çıkıyor aslında. Gelişmiş ülkeler bunu yapıyorlar ve yeteneklerine göre çocukları yönlendiriyorlar. Kendinizi gelecekte nerede görmek istiyorsanız ona göre eğitiminizi dizayn edin"

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)