banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1416.72
ALTIN
480.78
DOLAR
8.5233
STERLİN
11.7690
EURO
10.0457
CHP'Li Karabat'a Şantaj Yapanlar Hak Ettikleri Cezayı Aldılar
CHP'Li Karabat'a Şantaj Yapanlar Hakettikleri...
SONBAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMANIN 10 YOLU!  
SONBAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMANIN 10 YOLU!...
300 metrobüs alımına onay bekleyen İmamoğlu:İstanbulluyu mağdur ederseniz, İstanbullu sizi tanımaz
Son Dakika
300 metrobüs alımına onay bekleyen...
Çok Geç de olsa Bir HUKUK ZAFERİ ELDE ETTİK.
.Çok Geç de olsa Bir...

Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Vatan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Eylül 2021 Perşembe 09:10
Liseliler sordu, Başkan Deniz Köken cevapladı
banner171

Son derece sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide öğrencilerle tecrübelerini ve deneyimlerini paylaşan Deniz Köken, öğrencilere tavsiyelerde bulunup sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin okulları ve eğitimle ilgili talep ve isteklerini dinleyip not alan Başkan Deniz Köken, öğrencilere her şeyden önce iyi birer birey olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:

"Bölgemizde 80 civarı okulumuz var, yaklaşık 70 bin civarında öğrencimiz var. Her birisi ile ilgili bizim derdimiz onların hep bir tık yukarı çıkması. Eyüpsultan’da üniversite sınavlarında ilk binde öğrencilerimizin olması bizi gururlandırır ama ondan ziyade ben öğrencilerin çözdükleri test sayısına göre değerlendirilmesi taraftarı değilim.

Üniversite sınavı ile her şey bitmiyor, o yüzden hayatınızda mutlaka kendinize doğru roller biçiyor olmanız lazım. Yeteneğinizi ortaya çıkarmanız lazım, hepinizin bir yeteneği var ama malesef test çözme yarışına girdiğimiz için yeteneklerinizi ortaya çıkaramıyoruz. Ben yeteneklerin de ortaya çıkartılmasından yanayım, ilk ve ortaokul seviyesinde yetenekler ortaya çıkıyor aslında. Gelişmiş ülkeler bunu yapıyorlar ve yeteneklerine göre çocukları yönlendiriyorlar. Kendinizi gelecekte nerede görmek istiyorsanız ona göre eğitiminizi dizayn edin"

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultanlı özel öğrencilere atla terapi
Eyüpsultanlı özel öğrencilere atla terapi
ESMEK Kurslarına Kayıtlar Başladı
ESMEK Kurslarına Kayıtlar Başladı
Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
Eyüpsultan Geleneksel Sanatlar ve Musiki Akademisi başvuruları başladı
Matematik Evi, Bilim Şovlarıyla Açılıyor! (Basın Daveti)
Matematik Evi, Bilim Şovlarıyla Açılıyor! (Basın Daveti)
Eyüpsultan'da çocuklar, zabıtaya emanet
Eyüpsultan'da çocuklar, zabıtaya emanet

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169