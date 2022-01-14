banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 5
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,061.76
ALTIN
794.32
DOLAR
13.54
STERLİN
18.57
EURO
15.51
İmamoğlu: Bi̇r Avuç İnsani Mutlu Etme Çabasında Asla Olmadık, Olmayacağız
İmamoğlu: Bi̇r Avuç İnsani Mutlu...
Malatya spor Taraftarları Haksızlığı İtiraz Ettiler
Malatya spor Taraftarları Haksızlığı Protesto...
Anketimize 4 Bin 200 Kişi Katıldı
Anketimize 4 Bin 200 Kişi...
Başkan Altun'dan Gazeteciler Günü Kutlama Mesajı
Başkan Altun'dan Gazeteciler Günü Kutlama...

Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği dağıtımı başladı (Haberin DSF'si aşağıda linktedir)

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine eğitim katkı paylarını vermeye başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Ocak 2022 Cuma 10:15
Lise son sınıf öğrencilerine eğitim desteği dağıtımı başladı (Haberin DSF'si aşağıda linktedir)
banner171

Eğitim katkı paylarının dağıtımı için ilk program Eyüpsultan Vatan Anadolu Lisesi’nde düzenlendi.

Başkan Deniz Köken programda, lise son sınıfta okuyan her öğrenciye eğitim katkı payı olarak 500 TL verdi.

EĞİTİMLE İLGİLİ TALEPLERİNİZİ ÖNEMSİYORUM”

Başkan Deniz Köken, birbirini dinlemenin önemine vurgu yaparak başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Daha önce okulunuza söyleşiye gelmiştim. Test kitabı istemiştiniz. Biz her şeyi yerinde görüp dinlemek istiyoruz. Gençlerin, vatandaşların arasında daha fazla oldukça sorunları yerinde duyabilme, görebilme imkanı oluyor. Birbirimizi dinleme imkanı oluyor. Özellikle eğitimle ilgili bizden taleplerinizi önemsiyorum. Şimdi, yine sizlerden gelen talepler üzerine eğitim yardımlarını dağıtıyoruz. Derdimiz; bölgenin eğitim seviyesi yükselsin, Eyüpsultan bölgesinin liselerinden mezun olan çocuklarımız iyi okullara gitsinler. Bölgemiz, hem eğitimde hem de sporda tercih edilen ilçe olsun. Yakın zamanda inşallah bunları göreceğiz. Bunlar sizlerin ve öğretmenlerimizin gayreti, desteği, önerileri ile oluyor. Eğitim yardımlarınız hayırlı olsun. Sizlere pandemisiz, nice güzel günler temenni ediyorum.”

Sonrasında Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lilesi’ne geçen Başkan Deniz Köken burada da lise son sınıf öğrencilerine eğitim katkı paylarını verdi.

Eğitim katkı payları, Eyüpsultan sınırları içerisinde bulunan MEB'e bağlı tüm liselerin son sınıfında okuyan 3 bin 237 öğrenci ile Eyüpsultan’da ikamet edip farklı ilçelerdeki liselerin son sınıflarında okuyan yaklaşık 900 öğrenciye verilecek.

Başkan Deniz Köken eğitime katkı paylarını, her gün farklı okulları ziyaret ederek öğrencilere bizzat kendi dağıtacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağımsızlık Köyü" umut olmaya devam ediyor
Bağımsızlık Köyü" umut olmaya devam ediyor
Eyüpsultan Belediyesi ISO 31000 ve ISO 45001 belgelerini aldı
Eyüpsultan Belediyesi ISO 31000 ve ISO 45001 belgelerini aldı
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü
Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü
2021 yılında 53 bin 47 adet ağaç ve çalı dikimi
2021 yılında 53 bin 47 adet ağaç ve çalı dikimi
Eyüpsultanlı gençler madalyaya doymuyor
Eyüpsultanlı gençler madalyaya doymuyor

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169