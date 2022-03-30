Kütüphane Haftası’nda Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nin 1.yıldönümünü kutlandı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in geçtiğimiz yıl ilçeye kazandırdığı Ahmet Kekeç Kütüphanesi’nin aynı zamanda açılışının 1. yıldönümü olan bu anlamlı günde Başkan Deniz Köken, gençlerle birlikte pasta kesti.

“ EYÜPSULTAN’A YENİ KÜTÜPHANELER KAZANDIRIYORUZ”

Gençlerin ve öğrencilerin kütüphane haftasını kutlayan, Eyüpsultan’a yeni kütüphaneler kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Deniz Köke, şunları söyledi: “Zaman çok çabuk geçiyor. Geçen yıl açılışını yaptığımız Ahmet Kekeç kütüphanesi pandemiye rağmen aylık 4 bin ziyaretçi sayısına ulaştı. Demek ki istişareler doğrultusunda ihtiyaca göre bir şey yapınca herkesin kullandığı ve memnun olduğu bir eser ortaya çıkıyor. Bu da onun göstergesi olmuş oldu. İnşallah yakın zamanda hemen yanımızda bulunan tarihi karakol binasını İstiklal Kütüphanesi yapacağız. Cumhuriyet tarihimizi araştıran, geliştiren ve o döneme ait eserlerin olduğu kütüphane haline getiriyoruz. Yine yakın zamanda Osmanlı Parkın içinde güzel bir kütüphaneyi hayata geçireceğiz. Bu iki kütüphaneyle beraber başlangıcımız yapmış olduk. Bölgemizin tamamında bu ilim irfan müessesini hayata geçirmemiz lazım. İnşallah Kemerbugaz’da güzel bir tarihi binada Edebiyat Evi olacak ama onu önümüzdeki sene hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

“ KÜTÜPHANENİN EN GENÇ MÜDAVİMİ”