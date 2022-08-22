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Kurt Kemeri Piknik Alanı Artık Daha Konforlu

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne Eyüpsultan’da 7’den 70’e herkese hitap eden, Eyüpsultan’a değer katan birçok projeyi hayata geçirdi. Eyüpsultan’ın yaşam kalitesini arttıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da “41 Ay 41 Eser” sloganı ile açılışı yapılan bu eserlerden birisi de Kurt Kemeri piknik alanında yapılan düzenlemeler...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:20
Kurt Kemeri Piknik Alanı Artık Daha Konforlu
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Dört mevsimin ayrı bir güzel yaşandığı alanda vatandaşların şehrin gürültüsünden uzak, doğayla iç içe keyifli bir hafta sonu geçirebilmeleri için Kemerburgaz Kurt Kemeri Piknik Alanı’nda birçok düzenleme gerçekleştirildi.
ALANDA MESCİD VE ENGELLİ TUVALETİ YAPILDI
Destek binasını da kapsayan yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında, engelli vatandaşlar için engelli tuvaleti, piknik alanına gelen misafirlerin de ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmeleri için mescid yapıldı.
PİKNİK MASALARI ONARILDI VE YENİLENDİ
Piknik masalarında da bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiren Eyüpsultan Belediyesi, ayrıca Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri’nin hemen yanında Eyüpsultanlıların keyifli bir şekilde çay ve kahvelerini yudumlayabilecekleri bir de kafe hizmete açtı.
Yapılan düzenlemelerle Kurt Kemeri Piknik Alanı, sıcak yaz günlerinde aileleri ile birlikte doğanın kalbinde yürüyüş, spor ve piknik yapmak isteyen İstanbullular için alternatif bir yer haline geldi.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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