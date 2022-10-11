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Kültür Sanat Sezonu, Tuluyhan Uğurlu Konseriyle Başladı

Kültürün, sanatın merkezi Eyüpsultan’da 2022-2023 Kültür-Sanat Sezonu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla düzenlenen bir programla başladı. Eyüpsultan Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde İstanbul Akustik grubunun canlı müzik dinletisi eşliğinde gerçekleşen programda piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu piyano resitali verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2022 Salı 09:22
Kültür Sanat Sezonu, Tuluyhan Uğurlu Konseriyle Başladı
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TULUYHAN UĞURLU’DAN MUHTEŞEM PİYANO RESİTALİ

Uğurlu, konserde “Dünya Başkenti İstanbul” isimli repertuarında yer alan Dünya Başkenti İstanbul, Üç Dinin Kardeşçe Yaşadığı Kent, Koca Sinan'ın Su Yolları, İstanbul'un Manevi Sultanları, İstanbul'da Sonbahar, İslam Cennetinin Yeşil ve Ruhani Bahçesi Eyüpsultan konulu eserleriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

Tarih, edebiyat ve sanat dünyasının değerli isimlerini buluşturan sezon açılışına Bahadır Yenişehirlioğlu, Mustafa Karataş, Mesut Uçakan, Mustafa Demirci ve Uğur Aslan katıldı. Kültür Sanat Sezonu Tanıtım Filminin de gösterildiği program kapsamında “94 Yılından Bugüne Eyüpsultan’da Kültür Yayınları Sergisi” de açıldı.

EYÜPSULTAN’DA BİR KÜLTÜR YOLU OLUŞTURDUK”

Başkan Deniz Köken programda yaptığı konuşmada Eyüpsultan’da bir kültür yolu oluşturmaya çalıştıklarını, üç yıllık süreçte kütüphaneler, kültür sanat merkezleri ve müzelerle Eyüpsultan’ı donattıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu üç senenin sonunda ilk defa kültür sanat sezonu açılışı yapıyoruz. Araya pandemi ve bir sürü şey girdi ama biz bu süreçte boş durmadık. Eski belediye binası elden çıkmıştı en azından bir tanesini geri kazandırdık onu Şule Yüksel Şenler Müzesi ve Kütüphanesi haline getirdik. Zal Mahmut Paşa Kültür Bakanlığı’na vermişlerdi kapısı kitliydi şimdi tamamen kullanıma açtık. Kültür Yolu seçim öncesi vaadimizdi. Defterdar Camii’nden itibaren Zal Paşa’nın altındaki yolu Cülus Yolu ile birleştirip bir kültür aksı haline getirelim istiyorduk. Ahmet Kekeç kütüphanesini hizmete açtık. Burada 60 öğrencimiz aynı anda oturup ders çalışabiliyor. Hemen biraz daha yürüdüğünüzde eski Eyüp Polis Karakolu diye geçen atıl vaziyette bulunan binayı restore ettik ve İstiklal Harbi’nin 100. yılı olması hasebiyle İstiklal Kütüphanesi yapalım dedik. 29 Ekim’de açılışını yapacağız. Eyüpsultan Camii’nin arka tarafında bulunan eski hamamı Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi olarak açtık. Yakında Caferpaşa ile ilgili bir çalışmamız var orayı da tamamladığımızda güzel bir kültür aksını hayata geçirmiş olacağız.

SULTAN CENTER’I YIKTIK BURAYA KÜLTÜR MERKEZİ YAPACAĞIZ”

Sultan Center’ı yıktık projesi bitti gibi burayı bir kültür merkezi yapacağız. Altı pasaj gibi olacak, üstünde bütün etkinlikleri yapabileceğimiz, fuaye alanlarının, toplantı salonlarının ve kütüphanenin de olduğu bir kültür merkezi olacak. Bildiklerimize yenilerini katmanın ve ne kadar bilirsek, o kadar üretebileceğimizin farkındayız.Bu yolda bizimle olmasını istediğimiz, bizlere destek vermesini beklediğimiz herkesi, her kuruluşu yanımızda görmek isteriz. Yeni sezonda konserler, sergiler ve söyleşilerle dolu muhteşem bir sezonla siz sanatseverlerle buluşacağız.Şimdiden emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor kıymetli Eyüpsultan halkımıza yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum"

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

Son Güncelleme: 11.10.2022 09:25
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