Kitapseverlere Kapadokya Gezisi Hediyesi

Başkan Deniz Köken, Haziran ayında gerçekleştirilen kitap okuma yarışmasının ödül töreninde yaptığı konuşmada, yarışmada ilk 20’ye giren vatandaşlara Kapadokya Turu sözü vermişti.

3 GECE 4 GÜN KAPADOKYA GEZİSİ

Yarışmada dereceye giren 20 kitapsever, 3 gece 4 gün süren Kapadokya gezisini tamamladı. Tura katılan yarışmacılar, tarihi ve doğal güzellikleri ile ülkemizin en özel yerlerinden biri olan Kapadokya’da dopdolu bir tur programı yaşadı.

Unutamayacakları bir Kapadokya turu deneyimi yaşayan yarışmacılar, üç gece dört gün süren gezi sırasında Yeraltı Şehri, Ihlara Vadisi, Nar Krater Gölü, Belisırma Köyü, Selime Manastırı, Yaprakhisar Panorama, Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Zelve Açık Hava Müzesi, Aşk Vadisi, Avanos Çanak Çömlek Atölyesi, Paşabağ Peri Bacaları, Dervent Hayal Vadisi, Ürgüp Üç Güzeller gibi bir çok yeri gezme fırsatı buldu.