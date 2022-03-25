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Kırsal karakterli mahallelerde tavuk yetiştiricilerine yem desteği

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, dünyada sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği çalışmaları kapsamında, ilçede hayvancılığa destek olmak amacıyla, hayvan sahiplerine müjdesini verdiği yem desteklerini sürdürüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Mart 2022 Cuma 16:58
Kırsal karakterli mahallelerde tavuk yetiştiricilerine yem desteği
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İlçenin kırsal kesimlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine verilen desteğin ardından tavuk yetiştiriciliği yapan vatandaşlar için de yem yardımı yapılıyor.

Bu kapsamda Eyüpsultan’ın kırsal kesimlerinde ikamet eden tavuk yetiştiren her aile bir çuval yem desteği veriliyor.

Hayvan sahipleri ise verilen yem desteğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Deniz Köken’e teşekkür ediyorlar.

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAHİBİ 232 KİŞİYE YEM DESTEĞİ VERİLMİŞTİ

Başkan Deniz Köken, hayvan yetiştiricilerinin yemle ilgili taleplerini dile getirmesi üzerine bir süre önce de Eyüpsultan’ın kırsal karakterli mahallelerinde 50’nin altında büyükbaş ve küçükbaş bulunan 232 adet hayvan sahibine yem desteği vermişti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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