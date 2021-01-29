Kentsel Dönüşüm Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Eyüpsultan Belediyesi Necip Fazıl Salonu'nda düzenlenen toplantıya Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Eda Çaçtaş da katıldı. Başkan Yardımcısı Eda Çaçtaş toplantıda öncelikli olarak site sakinlerine, Eyüpsultan Belediye Meclisinden geçen plan tadilatı esaslı dönüşüm çalışmaları ile ilgili bilgiler aktardı. Kentsel dönüşüm çalışmasıyla ilgili hangi aşamada olduğu, çalışmaların detayları ve ilerleyen süreçte yapılması planlanan konularını da anlatan Başkan Yardımcısı Çaçtaş toplantıda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşlardan gelen taleplerle ilgili notlar alan Başkan Yardımcısı Çaçtaş bu konuların dikkate alınarak oluşabilecek sorunların giderilmesi yönünde çalışmaların yapılacağını söyledi.