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Kemerburgaz’ın Hastane Özlemi Bitiyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ilçede vatandaşlara hizmet üretmek adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Eylül 2020 Perşembe 15:51
Kemerburgaz’ın Hastane Özlemi Bitiyor
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Sosyal Belediyecilik adına birçok projeye imza atan Başkan Deniz Köken, ilçede vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda yeni ve özgün eserleri hayata geçirdi.

İlçe genelinde eksikliklerin giderilmesi, ihtiyaç doğrultusunda hizmet üretilmesi, ilçe sakinlerinin daha modern, daha konforlu bir yaşam standardına ulaşması için hazırlanan bu projelerden biri de Kemerburgaz bölgesine yapılacak olan hastane projesi.

400 YATAKLI DEVLET HASTANESİ

Başkan Deniz Köken Kemerburgaz bölgesine yapılacak olan hastanenin müjdesini verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden ‘Kemerburgaz bölgemizin hastane özlemi bitiyor’ şeklinde paylaşımda bulunan Başkan Deniz Köken, 54 bin 961 metrekarelik alan üzerine inşa edilecek 400 yataklı devlet hastanesinin yapılacağı yerin belirlendiği açıklamasını yaptı.

Konu ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Başkan Deniz Köken, yapılacak olan hastanenin tüm vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

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