Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Nikah Salonu açıldı

Açılış için düzenlenen törene Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Canan Kalsın, Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Mithatpaşa Mahalle Muhtarı Gürkan Yılmaz, Mimarsinan Mahalle Muhtarı Turgut Koçum ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış öncesi Rumelili Cüneyt Şentürk bir konser verdi.

Konserin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.



“BU İLÇEDE YAŞIYOR OLMAK, HİZMET VERİYOR OLMAK BÜYÜK BİR ŞEREF”

Törende kürsüye gelerek bir konuşma yapan Başkan Deniz Köken, döneminde yapılan eserlerin mimari olarak bir şeyi temsil etmesini istediğini belirterek: “2019 – 2024 mimarisinde böyle bir konsept var. Dönemimiz bir şeyler kazansın istedik. Mimaride estetik, kullanışlılık, ulaşılabilirlik olsun istedik. Bu bölgede Matematik Evi yaptık. Çok yoğun bir talep oldu. Şimdiye kadar 30 eseri hayata geçirdik. Normal şartlarda 40 eserimiz olacak ama gücümüz yeterse olursa bu sayıyı yukarı çekmeye çalışacağız. Biz bu ilçeye güzel işler bırakalım istiyoruz. Bu ilçede yaşıyor olmak, hizmet veriyor olmak büyük bir şeref. Hizmetlerimizi, hangi bölgemizin neye ihtiyacı olduğunu değerlendirerek yapıyoruz. Okul eksikliklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Şu anda 8 okul inşaatımız başladı. 4 tane daha gelecek. Okullarımızı en modern hale getireceğiz.” dedi.

“EYÜPSULTAN’DA PEK ÇOK HİZMET BİR ARADA DEVAM EDİYOR”

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ise: “Belediye Başkanımıza ve Belediye teşkilatımıza gerçekten teşekkür ediyorum. Kamu yatırımları konusunda Eyüpsultan bir şantiye alanı haline geldi. Pek çok hizmet bir arada devam ediyor. Okul yatırımlarımız gerçekten önemli bir safhaya ulaştı. Bu hızla devam ederek öğrencilerimizin, velilerimizin hiçbir şekilde sıkıntıya girmeyecekleri bir eğitim sistemine doğru hızla yol alıyoruz. Eyüpsultan’da arı gibi çalışılarak faaliyetler devam ediyor.” şeklinde konuştu.

“HUZURLU, BEREKETLİ, YUVALAR KURULSUN”

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da konuşmasında: “Görüyoruz ki burada güzel bir faaliyet var. Millete, Eba Eyyüb El Ensari Hazretlerinin torunlarına hizmet edecek bir tesis açıyoruz. Hayırlı olsun. Burada ahirete sari nikahlar kıyılsın. Huzurlu, bereketli, neşeli yuvaların kurulacağı nikahlar kıymak nasip olsun.” dedi.



Konuşmaların tamamlanmasıyla birlikte kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi.



MİLLETVEKİLİ ÇAMLI EBRU YAPTI

Bu arada “Sanat Atölyeleri Mahallelerimizde” etkinliği kapsamında sanat atölyeleri Eyüpsultan Belediyesi Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Nikah Salonu’nun bahçesine kuruldu. Törene katılanlar açılış sonrası atölyelerde çalışmalara katıldı. AK Parti Milletvekili Çamlı da Ebru Atölyesi’nde ebru yaptı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)