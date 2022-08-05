İstiklal Kütüphanesi Kapılarını Açtı

KONSEPT KÜTÜPHANEDE İSTİKLAL HARBİNİ ANLATAN ESERLER YER ALIYOR

Bu önemli projelerden birisi de İstiklal Harbi’nin 100. yılında, adını bu destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi. İstiklal Harbi Zaferimizin merkezlerinden olan Eyüpsultan’daki tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılan konsept kütüphanede, o dönemi anlatan eserler yer alıyor.

İSTİKLAL SAVAŞI DÖNEMİNİ KONU ALAN 8 BİN KİTAP KAPASİTESİ

İstiklal Savaşı dönemini konu alan 8000 kitap kapasitesi ile aynı anda 48 kişinin istifade edebileceği kütüphane üyelik sistemi ile çalışıyor. Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar istifade edebilecek.

KÜTÜPHANE DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ DE YAPILIYOR

İstiklal Kütüphanesi kütüphanecilik hizmetinin yanında dijital içerik üretimi de yapıyor, akademi ile ortak projeler geliştirecek enstitü hüviyetine de sahip olacak.

RESTORASYONLA DIŞ BEDEN DUVARLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Restorasyon projesinde dış beden duvarları korundu ve güçlendirildi. Tarihsel süreç içerisinde betonarmeye dönüşmüş olan kat döşemeleri kaldırılarak yapının özgün beden duvarları yeni yapısal yüke maruz bırakılmadan, kendi kendini taşıyan çelik taşıyıcılarla kat döşemesi yapıldı.

Eski Yeniçeri Kulluğu yerine Eyüp Emniyet Amirliği binası olarak yapılan karakol binası, yaklaşık olarak kuzey – güney doğrultusunda konumlanmakta ve üzerinde yer aldığı yapı adasının üç yönüne cephe veriyor.

Karakol giriş kapısı beşik kemerli olup üzerine mermer kitabe taşı yerleştirilmiştir. Kitabede talik hattı ile Eyüp Sultan Polis Merkezi, 1340 (1921) yazmaktadır. Bodrum kat pencereleri sivri kemerli, üst kat pencereleri ise dikdörtgendir. Kat silmesi tüm yapıyı çevrelemektedir.