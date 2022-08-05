banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.751,78
ALTIN
1.026,41
DOLAR
17,97
STERLİN
21,68
EURO
18,29
Mazlumder Alevi Derneklerine Yapılan Çirkin Saldırıyı Kınadı
Mazlumder Alevi Derneklerine Yapılan Çirkin...
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
Son Dakika
Balıklı Rum Hastanesi'nde Büyük Yangın
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir Avuç İnsanın Kayıp Dönemidir
İmamoğlu: O 1000 Gün, Bir...
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!
Güneşlenme Hakkında Doğru Bilinen5 Yanlış!

İstiklal Kütüphanesi Kapılarını Açtı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, göreve geldiği günden bugüne Eyüpsultan’da 7’den 70’e herkese hitap eden, Eyüpsultan’a değer katan birçok projeyi hayata geçirdi. Eyüpsultan’ın yaşam kalitesini artıran bu eserlerin açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “41 Ayda 41 Eser” sloganı ile yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ağustos 2022 Cuma 10:50
İstiklal Kütüphanesi Kapılarını Açtı
banner171

KONSEPT KÜTÜPHANEDE İSTİKLAL HARBİNİ ANLATAN ESERLER YER ALIYOR

Bu önemli projelerden birisi de İstiklal Harbi’nin 100. yılında, adını bu destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi. İstiklal Harbi Zaferimizin merkezlerinden olan Eyüpsultan’daki tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılan konsept kütüphanede, o dönemi anlatan eserler yer alıyor.

İSTİKLAL SAVAŞI DÖNEMİNİ KONU ALAN 8 BİN KİTAP KAPASİTESİ

İstiklal Savaşı dönemini konu alan 8000 kitap kapasitesi ile aynı anda 48 kişinin istifade edebileceği kütüphane üyelik sistemi ile çalışıyor. Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar istifade edebilecek.

KÜTÜPHANE DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ DE YAPILIYOR

İstiklal Kütüphanesi kütüphanecilik hizmetinin yanında dijital içerik üretimi de yapıyor, akademi ile ortak projeler geliştirecek enstitü hüviyetine de sahip olacak.

RESTORASYONLA DIŞ BEDEN DUVARLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Restorasyon projesinde dış beden duvarları korundu ve güçlendirildi. Tarihsel süreç içerisinde betonarmeye dönüşmüş olan kat döşemeleri kaldırılarak yapının özgün beden duvarları yeni yapısal yüke maruz bırakılmadan, kendi kendini taşıyan çelik taşıyıcılarla kat döşemesi yapıldı.

Eski Yeniçeri Kulluğu yerine Eyüp Emniyet Amirliği binası olarak yapılan karakol binası, yaklaşık olarak kuzey – güney doğrultusunda konumlanmakta ve üzerinde yer aldığı yapı adasının üç yönüne cephe veriyor.

Karakol giriş kapısı beşik kemerli olup üzerine mermer kitabe taşı yerleştirilmiştir. Kitabede talik hattı ile Eyüp Sultan Polis Merkezi, 1340 (1921) yazmaktadır. Bodrum kat pencereleri sivri kemerli, üst kat pencereleri ise dikdörtgendir. Kat silmesi tüm yapıyı çevrelemektedir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi ziyaretçilerin ilgi odağı oldu
Eyüpsultan Belediyesi'nden Çanakkale'ye gezi
Eyüpsultan Belediyesi'nden Çanakkale'ye gezi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da 41 eserin açılışına katılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'da 41 eserin açılışına katılıyor
Güvenli 2023 Anne Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi Eyüpsultan’da yapıldı
Güvenli 2023 Anne Çocuk Sağlıklı Beslenme Eğitimi Eyüpsultan’da yapıldı
Eyüpsultanlı öğrencilerden örnek defile
Eyüpsultanlı öğrencilerden örnek defile

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169