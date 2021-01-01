İstanbullular'a Yeni Yılın İlk Hediyesi İBB’den

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Raylı Sistem Daire Başkanlığı tarafından inşaat çalışmaları 2016 yılında başlatılan ve daha sonra durma noktasına gelen Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda, yeni dönemde finansman sorunları çözülerek yapım süreci hızlandırılmıştı. Hattın ilk etabı olan Cibali-Alibeyköy bölümünün açılışı, 2021’in ilk gününde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in katılımıyla gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ev sahipliğinde ve hattın Feshane Durağı’nda gerçekleştirilen açılış töreninde; CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımıcısı Berna Sukas, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile İBB Meclis üyeleri de hazır bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi / Eyüpsutan – Kağıthane – Şişli / İSTANBUL

“ÇOK ZOR BİR 2020’Yİ GERİDE BIRAKTIK”

Törenin ilk konuşmasını yapan İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, hattın yapım süreciyle ilgili bilgiler paylaştı. Alpkökin’in ardından “ev sahibi” sıfatıyla mikrofona gelen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Akşener’i, “Size bakınca çok umutlu bir yıl ve yıllar görüyorum. Bir arada inanılmaz bir umut veriyorsunuz, inanılmaz bir güç veriyorsunuz bize, bütün ülkemize, milletimize” sözleriyle selamladı. 2021 yılına güzel bir başlangıç yaparak girmek istediklerinin altını çizen İmamoğlu, “İstanbulumuza ve milletimize çok şey yapmamız gerektiğinin, çok iş üretmemiz gerektiğinin, mutluluk huzur yaratmamız gerektiğinin mesajını, yılın ilk saatlerinde verelim istedik” dedi. Çok zor bir 2020 yılının geride bırakıldığını belirten İmamoğlu, yeni gelen seneyle beraber sağlık, bolluk ve bereket temennilerinde bulundu. “Ocak'ın 1'indeyiz. Bir nevi gömlek ve ceketle açılış yapıyoruz” diyen İmamoğlu, sözü, küresel ısınmadan kaynaklı kuraklık sorununa getirdi. Normal şartlar altında, Aralık ayında metrekareye ortalama 105 kilogram yağış düşmesi gerekirken, bu rakamın bu yıl için 22 kilogram olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, suda tasarruf yapmanın önemine dikkat çekti.

BAŞLATILAN HATLARLA İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

Açılışı yapılan tramvay hattından önce de Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattını hizmete aldıklarını hatırlatan İmamoğlu, “İstanbul'da toplu taşımanın temel unsuru, metro. Birçok yatırıma karar verilmiş 2016-2017 yıllarında. Ancak biz, göreve geldiğimizde, ne acı ki bu metro hatları büyük oranda durmuştu; çalışmaz durumdaydı. Örneğin; 2016'da ihale edilmiş olan bu hattın 2018 yılının ortalarında açılması tasarlanmış. Göreve geldiğimizde, yüzde 55 civarında tamamlanma oranı vardı. Kaldı ki, göreve geldikten sonra yaptığımız tespitlerle aslında çok büyük eksiklerini de gidererek devam ettik” diye konuştu. Hattın Balat bölümündeki 1,3 kilometrelik yanlış imalattan örnek veren İmamoğlu, “Biz, bu 1,3 kilometreyi tekrar yıkmak zorunda kaldık ve o bölüme 60-70 metrelik kazıklar dikerek tekrar yapının sağlamlığını sağladık. Ciddi bir vaktimizi aldı, ciddi bir maliyete neden oldu” ifadelerini kullandı.

“MAHMUTBEY-ESENYURT HATTINA BAŞLIYORUZ”

Kentin durmuş bütün metro hatlarını, buldukları finansman kaynaklarıyla tekrar başlattıklarını vurgulayan İmamoğlu, tüm şantiyelerdeki son durumlarla ilgili bilgiler aktardı. İmamoğlu, yeni metro hatlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Çarpıcı bir örnek vereyim; Mahmutbey-Esenyurt hattının 3,5 yıl önce, sözüm ona ihalesi yapılmış ama hiç başlanmamış. Daha acı bir şey söyleyeyim; projesi bile yok aslında. Uygulama projesi noktasında ciddi eksiklikleri olan ama listede görüyorsunuz, ihalesi yapılmış bir hat. Biz, bu hattın proje süreçlerin de tamamlayarak finansmanını da belli bir oranda hallederek startını veriyoruz. Yani Mahmutbey-Esenyurt hattına başlıyoruz. Bunun gibi Kirazlı-Halkalı metrosunun da bir bölümü başta olmak üzere aslında başlanmamış hiçbir hat kalmayacak şekilde yolumuza devam ediyoruz. Örneğin, Pendik-Tuzla metrosunu da biz başlattık diyebiliriz. Orası da ihalesi yapılmış bir hattı ama kaynağını bularak başlatan bizdik. Sadece bir istasyonu yapılmış olan Göztepe-Ümraniye metro hattını da aslında biz başlattık diyebiliriz. Çünkü, yıllar geçmiş olmasına rağmen, sadece bir noktasında istasyonu yapılmış bir hat iken, şu anda TBM’leri tam gaz çalışan bir hat pozisyonuna ulaştı. Dudullu-Bostancı da bunlardan bir başkası. Yani şu anda, göreve geldiğimizde çok az sayıda insanın çalıştığı metro hatlarında 4 binin üzerinde insan çalışıyor. Yani 10 metro hattı birden İstanbul’da faal durumda.”

“3 MİSLİ FARK ATACAĞIZ ”

5 yılın içersinde senede 20 kilometreye yakın metro hattını hizmete açmış bir belediye yönetimi olmaya kararlı olduklarını vurgulayan İmamoğlu, “Neredeyse, en yakın rakip dönemine 3 misli fark atmış bir dönemi İstanbul'a yaşatmış olacağız” dedi. Her seçim döneminde vaat edilen ve yaklaşık 17 yıllık bir geçmişi bulunan 30 kilometrelik İncirli-Beylikdüzü metro hattının proje ve finansman çözümleri sürecinin hızla devam ettiği müjdesini veren İmamoğlu, “67 kilometrelik, Sabiha Gökçen'den Halkalı'ya uzanan, bir nevi İstanbul'u boydan boya geçen hattı, Halkalı'dan da Esenyurt'ta geçirmeyi de planlıyoruz. Böyle bir çalışmamız da var” diye konuştu. İmamoğlu, hızlı tren olarak projenin adının “Hızray” olacağını kaydetti.

“Tüm bunları başarırken ortaya koyduğumuz bir prensip var” diyen İmamoğlu, bunları; “şeffaf yönetim”, “katılımcılık” ve “ortak akıl” olarak sıraladı. İstanbul'u yönetirken, 16 milyon insanın aklıyla hareket ettiklerine dikkat çeken İmamoğlu, kentin meydanları için de aynı yöntemlerle hareket ettiklerini belirtti. Haliç’in tarihi önemine de dikkat çeken İmamoğlu, “Bugünkü tramvayın şöyle bir rolü olacak: Sirkeci’den Alibeyköy’e kadar, bu bölgenin insanlarını taşıdığı kadar, aslında bu güzelim coğrafyanın turistik misyonuna da inanılmaz bir hizmet verecek. Haliç’in, güney tarafındaki bölümünde seyahat eden bu tramvay sayesinde, belli istasyonlarımızda iskeleler inşa ederek bu yakayı deniz ulaşımıyla beraber karşı yakayla da sıklıkla buluşturarak, interaktif, turizme kazandırılmış bir alanı, yeniden İstanbullulara ve bütün dünyaya servis etmenin de keyfini yaşıyor olacağız” diye konuştu.

“HALIÇ’I TEKRAR HAYATA KAZANDIRIYORUZ ”

“Haliç’le ilgili bazen, ne yazık ki yalan yanlış ifadelerle suçlanmaya çalışılıyoruz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Nasıl kötü bir akıl ki, göreve geldiğimizin 3’ncü ayında, ‘Haliç’i kirlettiniz’ diye manşetler atıldı sağda solda hakkımızda. Tam aksine, aslında biz Haliç’i tekrar hayata kazandırıyoruz ve yaşam modeline kavuşturuyoruz. Nasıl mı? Sadece Eminönü-Alibeyköy hattı ile değil, bu hattın olduğu noktada, 3,1 milyon metrekarelik yeşil alanın yeniden tasarımı ile beraber imalatına başlamış durumdayız. Sadece bu bölgenin değil, aynı zamanda karşı yakanın da bu anlamda tasarımını gerçekleştiriyoruz. Burayı 7 bölgeye bölerek, 200'ün üzerinde tasarımcının katıldığı yarışmalarla projeleri elde ettik. Buranın peyzaj tasarımında özellikle turistik yapısına, doğal yapısına, maneviyatına uygun bir peyzajla, halkı buraya çeken, taşıyan, buluşturan bir anlayışla süreci inşallah tamamlayacağız. İstanbul'a Haliç’i, yeniden pırıl pırıl haliyle kazandırmış olacağız. Bir tarafta masmavi bir Haliç, içinde balıkların olduğu, güzel Haliç; bir tarafta da gerçekten toplumun özlediği yemyeşil bir Haliç. Aynı zamanda çevresindeki birçok tarihi alanı da hızlıca canlandırarak, başta Feshane olmak üzere, tekrardan yaşama kavuşturmuş olacağız.”

Hattın yapımında emeği geçen her kişi, kurum ve kuruluşa teşekkürlerini ileten İmamoğlu, “Bugün bu güzel anı bizlerle paylaşan siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Yılın bu ilk gününde hem 2021 için hem de önümüzdeki gelecek yıllar için büyük umut ve moral veren, bizimle de bu güzel anı paylaşan çok kıymetli İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, İstanbul halkı ve bütün ekip arkadaşlarım adına, verdiğiniz moral, motivasyon, katkı ve umut adına çok çok teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

“BEYLER TEFECİYE FAİZİ İLE BORÇLANIRKEN…”

Açılış töreninde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu’na hitaben “Siz konuşurken bir şey geldi aklıma, gözümü kapattım ve sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte bu Millet İttifakı'nı kurmasaydık bugün kaça mal olmuş olacaktı, bitmiş olacak mıydı… Ne denmişti ‘İstanbul kazanılamaz’, kazanıldı. Hizmet edemez, ediyorsunuz, para bulamaz, beyler tefeci faiziyle borçlanırken siz değeri üzerinden kredi buluyorsunuz. Niçin? Çünkü yolsuzluk yapmayacağınıza inanılıyor, çünkü hizmet için aldığınıza inanılıyor, çünkü şeffaflığınıza ve liyakat usulüne uygun kadrolaştığınıza inanılıyor hem burada, hem dışarıda. Şimdi Ankara'daki beyefendiler, tefeci faiziyle borçlanırken sizin İstanbul için tüm engellemelere rağmen bulduğunuz kaynakların usulüne uygun ve imkan ölçüsünde olduğunu hep beraber görüyoruz. Nereye harcandığı da belli” dedi. Akşener, “Millet İttifakı’nın belediye başkanlarından memnunuz. Biz sizlerden razıyız, Allah da sizden razı olsun, İstanbullu da sizden razı olsun, ekip arkadaşlarınızdan razı olsun” diye konuştu.

İSTANBUL KADINLARIN NEFES ALDIĞI BİR KENT OLSUN

Akşener törende bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Berna Sukas’ın şahitliğinde ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun takibinde olmak üzere İmamoğlu’ndan bir talepte bulundu. Akşener “Bir yılda 386 kadın öldürüldü bu ülkede. Bir günde üç kadın katledildi bu ülkede. İstediğimiz kadar bağıralım, çağıralım, Ankara’dakiler duymuyor. Başkanım sizden başka bir vizyon istiyorum bu şehre. O da İstanbul'un, Türkiye'de yaşayan kadınlar için yaşanabilir, nefes aldıkları bir kent olmasını sağlamanız istiyorum” dedi.

KADINLARA SAYGI ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasında Akşener’in bu çağrısı ile ilgili “Elbette ki arkadaşlarımız bu talebi emir olarak telaki edecektir. Ama bu talep onlara özgü olmakla beraber, İstanbul’da yaşayan bütün erkeklerin; hatta Türkiye’de yaşayan bütün erkeklerin kadınlara saygı duyması lazım. Yeri geldiğinde kadınlar için çok güzel sözler ediyoruz. İnancımızda da öyle zaten. Cennetin anaların ayakları altında olduğunu biliyoruz. O zaman kadına yönelik şiddet neden? Neden öldürülüyor kadınlar? Neden şiddette uğruyor kadınlar? Belki toplum olarak eğitilmemiz lazım. Hırslarımıza, öfkelerimize biraz gem vurmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞİKAYET ETMEYECEKSİNİZ”

Kılıçdaroğlu “Bütün belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim; siz Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, Millet İttifakı’nın belediye başkanısınız. Bunu rahatlıkla ifade ediyorum. Neden? Onlar, eğirişiyle doğrusuyla, bir mirası devraldılar. İstanbul-Ankara’yı iyi yönetiyorlar; diğer 11 belediyeyi de iyi yönetiyorlar arkadaşlarımız. Onlara şunu söyledim; asla şikâyet etmeyeceksiniz. Engel çıkaracaklar, doğru. Dünyanın engelini çıkarıyorlar; o da doğru. Her türlü engeli çıkarıyorlar; o da doğru. Ama belediye başkanları bütün engelleri aşma azim ve kararlılığını göstereceklerdir. Bu azim ve kararlı gösterenlerden birisi de karşımızda oturan değerli belediye başkanımız” diye konuştu.

HÜKÜMETE ÇAĞRI: ENGEL ÇIKARMAYIN

Kılıçdaroğlu, hükümete “belediye başkanlarına engel çıkarmayın” çağrısı yaparak şunları söyledi:

“İstanbul'a ihanet edildiği söylendi, en yetkili kişi tarafından, ‘Biz İstanbul’a ihanet ettik’ cümlesi kullanıldı. İBB Başkanı, İstanbul’un bağıra saplana o ihanet hançerini çekip çıkarmak istiyor. Dolayısıyla, ben, merkezi hükümetten şunu bekliyorum; lütfen belediye başkanlarımıza hiçbir engel çıkarmayın. Bırakın onlar kente hizmet etsinler. Daha da önemlisi, İstanbul bir beton ormanına dönüştü. İstanbul, beton ormanını hak etmiyor. İstanbul’da diğer yerlerde ve beton ormanından doğal ormana doğru, ağaca doğru kişiye doğru bütün yaşayan canlılar için kent yaşanabilir olmak zorunda. Dolayısıyla merkezi yönetim, engel çıkarmadığı takdirde daha hızlı yapılacak. Engel çıkarılırsa, yine yapılacak.”