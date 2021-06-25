İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi açıldı

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in katılımıyla açılan sergide, eserlerde yer alan tüm çizimler Serap Ekizler Sönmez tarafından cetvel-pergel konstrüksiyonu ile yapılan çözümlemelerle çizildi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Serginin açılışında yaptığı konuşmada Eyüpsultan’ın sıradan bir ilçe olmadığını, tarihi eserlerle yoğunlaşmış bir bölge olduğunu vurgulayan Başkan Deniz Köken şunları söyledi: “Türkiye’de ve bizim İslam coğrafyasındaki eserlerden de burada sergileniyor olabilmesi demek ki bize daha büyük sergi alanları lazım, biz bunu buradan anlıyoruz. Daha çok araştırma akademik bazda araştırma geliştirme yapılabilecek kurs merkezleri yapmamız gerekiyor. Aslında geçmişte yapılan o güzel şaheserlerin içinden küçük bölümleri alıp insanların kullanımına sokmak önemli. Kimse Siirt'teki Ulu Cami’ye gidemez, ama oradaki bir deseni burada tabloda görüp onun eğitimini alıp yaptığında, bir dostuna verdiğinde ya da evine astığında farklı bir şey ortaya çıkıyor. Biz bütün sanatları geometrik desenler çalışmasıyla bir araya toplamış olduk. Yaklaşık 40 öğrencimiz çalışmış, 20’nin üzerinde eserlerden yararlanılmış ve ortaya çok farklı bir mozaik çıkmış. Hocamı da öğrencileri de tebrik ediyorum. Pandemiye rağmen zoom üzerinden online çalışmalarla yeni denenmiş bir konuyu bu hale getirip bu günde sergisini birlikte açıyor olmak güzel bir şey. Yerel yönetimler aslında kendi yerel kültürlerini de ortaya çıkarmalıdır. Biz bu gün var olmadık ki bir geçmişi var bu işin. Geçmişten bugüne de doğru getirmek lazım. Aslında sanatçılar bize yol gösteriyor, bunu yaparsan Türkiye’de bundan bir tane var, buna sahip çıkın demek istiyor.”

Şehir ve Medeniyet Okulu bünyesinde açılan İslam Sanatında Geometrik Desenler atölyesinde eğitim alan öğrencilerin 4 yıl önce bir farkındalık oluşturabilme çabalarının sonucu olduğunu belirten Serap Ekizler Sönmez, “Aslında derslerim 2013 yılında başlamıştı. Çok sistematik bir eğitim olsun çabasındayım. Açıkçası teklif geldiğinde bir belediye kursunda ders verip vermemeyi sorguladım. Fakat Şehir ve Medeniyet Okulu başlığında seçilmiş öğrencilerle ders yapabileceğimi söylediklerinde ben çok mutlu olmuştum. Çünkü seçtiğim öğrencilerle istediğim gibi bir ders müfredatı oluşturabilecektim. 4 yıl önce başladık buna. Her yıl başlangıç düzeyde, seçilmiş öğrencilerle sistemli bir biçimde, sıkı kontrollerle, devam mecburiyeti ve ödev takibi olacak şekilde, akademi üstü bir eğitim programıyla eğitimimize devam ediyoruz. Sergideki eserler de bunun çıktıları. Bugün bizim sonuçlarını gördüğümüz, meyvelerinin topladığımız, mutlu olduğumuz bir gün. Burada unuttuğumuz bir değerden bahsediyorum. İslam sanatında geometrik desenler şu vakte kadar sadece bir süs olarak algılanmış. O süsün arkasındaki geometrik konstrüksiyon ihmal edilmiş. Biraz da bunun hayata artık bilinir bir şekilde dönmesi de beni mutlu ediyor. Bu da Eyüpsultan Belediyesi sayesinde gerçekleşti” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)